به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ماموستا فایق رستمی ظهر امروز در سخنرانی خطبههای نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و بزرگداشت روز مادر و زن اظهار کرد: امیدوارم خداوند همه ما را از بلا و مصیبت به دور نگه دارد.
وی با بیان اینکه جدا از رسالت دینی، مطالبات مردم را به مسئولان منعکس میکنم، افزود: خود را شرمندم مردم دانسته چرا که آنچنان که باید و شاید نتوانشته دَین خود را ادا کنم. حاکم و مسئول باید تمام زیرمجموعه را در نظر داشته باشد و در برابر مشکلات و درد مردم، احساس درد کند چراکه در روز قیامت آنان سوال خواهد شد و باید پاسخگو باشند.
امام جمعه سنندج تصریح کرد: در این شرایط حساس و اوضاع کنونی اقتصادی، مشکلات زیادی همچون گرانی اجناس و هزینههای بالای قبوض مصرفی گاز، برق و آب بر مردم فشار وارد کرده و پرداخت آن در قدرت و توان فقرا نیست.
وی گفت: گرانی دارو فشار زیادی بر روی مردم وارد کرده و بیماران از پس پرداخت آن بر نمیآیند. یک رئیس، یک استاندار و فرماندار باید نگاه کند و اگر فقیری دید، برایش غم بخورد.
ماموستا رستمی با تبریک بزرگداشت روز مادر و زن عنوان کرد: مادران از جایگاه والایی برخوردارند که هر کدام از ما زندگی و وجودمان را مدیون آنان میدانیم.
وی اظهار داشت: اگر صدها سال سال عمر کنیم و راز و نیاز داشته باشیم اما پدران و مادران از ما ناراضی باشند، هیچی عایدمان نخواهم شد.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) نماد عفت، پاکی و اخلاق بود و الگوگیری و تبعیت از این سیره و سبک زندگی، منجر به رسیدن به بهشت جاودان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: قوانین و شعار زیادی درباره آزادی در کشورهای دیگر وجود دارد اما آزادی به معنای تعرض، تجاوز به حقوق مردم، سیاست ناروا، کشت و کشتار و قتل عام و نسلکشی نیست و هیچ علقی آن را قبول نمیکند.
ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: در طول یکسال اخیر رژیم صهیونی با ادعای دفاع از بشریت، صدها هزار انسان بیگناه را به کشتار رسانده، آیا این آزادی است؟
امام جمعه سنندج ابراز داشت: امیدوارم خداوند امنیت و آسایش کنونی را حفظ و همه ما مسلمانان را از آتش تفرقه و اختلاف دور کند.