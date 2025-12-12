امام جمعه سنندج گفت: گرانی اجناس و دارو فشار زیادی بر روی مردم وارد کرده و بیماران از پس پرداخت آن بر نمی‌آیند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ماموستا فایق رستمی ظهر امروز در سخنرانی خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و بزرگداشت روز مادر و زن اظهار کرد: امیدوارم خداوند همه ما را از بلا و مصیبت به دور نگه دارد.

وی با بیان اینکه جدا از رسالت دینی، مطالبات مردم را به مسئولان منعکس‌ می‌کنم، افزود: خود را شرمندم‌ مردم دانسته چرا که آنچنان که باید و شاید نتوانشته دَین خود را ادا کنم. حاکم و مسئول باید تمام زیرمجموعه را در نظر داشته باشد و در برابر مشکلات و درد مردم، احساس درد کند چراکه در روز قیامت آنان سوال خواهد شد و باید پاسخ‌گو باشند.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: در این شرایط حساس و اوضاع کنونی اقتصادی، مشکلات زیادی همچون گرانی اجناس و هزینه‌های بالای قبوض مصرفی گاز، برق و آب بر مردم فشار وارد کرده و پرداخت آن در قدرت و توان فقرا نیست.

وی گفت: گرانی دارو فشار زیادی بر روی مردم وارد کرده و بیماران از پس پرداخت آن بر نمی‌آیند. یک رئیس، یک استاندار و فرماندار باید نگاه کند و اگر فقیری دید، برایش غم بخورد.

ماموستا رستمی با تبریک بزرگداشت روز مادر و زن عنوان کرد: مادران از جایگاه والایی برخوردارند که هر کدام از ما زندگی و وجودمان را مدیون آنان می‌دانیم.

وی اظهار داشت: اگر صدها سال سال عمر کنیم و راز و نیاز داشته باشیم اما پدران و مادران از ما ناراضی باشند، هیچی عایدمان نخواهم شد.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) نماد عفت، پاکی و اخلاق بود و الگوگیری و تبعیت از این سیره و سبک زندگی، منجر به رسیدن به بهشت جاودان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: قوانین و شعار زیادی درباره آزادی در کشورهای دیگر وجود دارد اما آزادی به معنای تعرض، تجاوز به حقوق مردم، سیاست ناروا، کشت و کشتار و قتل عام و نسل‌کشی نیست و هیچ علقی آن را قبول نمی‌کند.

ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: در طول یکسال اخیر رژیم صهیونی با ادعای دفاع از بشریت، صدها هزار انسان بی‌گناه را به کشتار رسانده، آیا این آزادی است؟

امام جمعه سنندج ابراز داشت: امیدوارم خداوند امنیت و آسایش کنونی را حفظ و همه ما مسلمانان را از آتش تفرقه و اختلاف دور کند.