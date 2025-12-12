میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین وضعیت مسعود کیمیایی در بیمارستان

مسعود کیمیایی که به دلیل برخی ناراحتی‌های جسمی از چند روز گذشته در بیمارستان بستری بوده، به زودی ترخیص می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۲۴
| |
1495 بازدید

آخرین وضعیت مسعود کیمیایی در بیمارستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،مسعود کیمیایی که به دلیل برخی ناراحتی‌های جسمی از چند روز گذشته در بیمارستان بستری بوده، به زودی ترخیص می‌شود. این کارگردان سینما از چهار، پنج روز قبل بر اثر کاهش اکسیژن خون و پیگیری شرایط قلبی و ریوی در بیمارستان بستری بود که با تثبیت شرایطش به بخش عمومی منتقل شده است.

طبق پیگیری‌های انجام شده، مسعود کیمیایی روز شنبه، ۲۲ آذرماه از بیمارستان مرخص خواهد شد و قرار است از چند روز دیگر فیلمبرداری فیلم جدیدش آغاز شود.

در ماه‌های اخیر پیش‌تولید سی‌ویکمین فیلم سینمایی مسعود کیمیایی با نام «عشق در انفرادی» در حال انجام بود که به زودی کلید می‌خورد.  

تهیه‌کنندگی این فیلم بر عهده علی اوجی است.

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود کیمیایی کارگردانان سینمای ایران سینمای ایران
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e0O
tabnak.ir/005e0O