آخرین وضعیت مسعود کیمیایی در بیمارستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،مسعود کیمیایی که به دلیل برخی ناراحتی‌های جسمی از چند روز گذشته در بیمارستان بستری بوده، به زودی ترخیص می‌شود. این کارگردان سینما از چهار، پنج روز قبل بر اثر کاهش اکسیژن خون و پیگیری شرایط قلبی و ریوی در بیمارستان بستری بود که با تثبیت شرایطش به بخش عمومی منتقل شده است.

طبق پیگیری‌های انجام شده، مسعود کیمیایی روز شنبه، ۲۲ آذرماه از بیمارستان مرخص خواهد شد و قرار است از چند روز دیگر فیلمبرداری فیلم جدیدش آغاز شود.

در ماه‌های اخیر پیش‌تولید سی‌ویکمین فیلم سینمایی مسعود کیمیایی با نام «عشق در انفرادی» در حال انجام بود که به زودی کلید می‌خورد.

تهیه‌کنندگی این فیلم بر عهده علی اوجی است.