به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بانک سیتی پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت برنت در سه‌ماهه اول سال آینده میلادی به‌خاطر بالا رفتن ذخایر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، تا متوسط 60 دلار در هر بشکه کاهش یابد.

این بدبینانه‌ترین سناریوی بانک سرمایه‌گذاری سیتی برای نفت محسوب می‌شود. پیش‌بینی پایه این بانک برای شاخص بین‌المللی نفت قیمت متوسط 62 دلار برای کل سال 2026 است. سیتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو قیمت نفت برنت در سال آینده میلادی را به‌خاطر وجود مخاطرات ژئوپلیتیکی در عرضه 75 دلار در هر بشکه تخمین می‌زند. در بدترین سناریو هم پیش‌بینی نفت برنت را 50 دلار در هر بشکه اعلام کرده‌است که دلیل آن هم می‌تواند معاملات ژئوپلیتیکی، کاهش خرید چین و افزایش عرضه اوپک پلاس پیش‌از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باشد.

این بانک سرمایه‌گذاری همچنین پیش‌بینی می‌کند ائتلاف اوپک پلاس روند توقف افزایش تولید خود را در سایه مازاد عرضه پیش‌بینی‌شده برای سال آینده میلادی تمدید کند و حتی ممکن است این روند تا 2027 ادامه یابد تا از سقوط قیمت‌ها جلوگیری شود.

این پیش‌بینی پس‌از آن انجام شد که بلومبرگ گزارش داد تحلیلگران انتظار دارند چین خرید بالای نفت را جهت ذخیره‌سازی ادامه دهد که می‌تواند کاهش تقاضای جهانی را جبران کند.

در همین حین، قیمت نفت در روز چهارشنبه پس‌از توقیف یک نفت‌کش در سواحل ونزوئلا توسط آمریکا اندکی افزایش یافت و باعث بالا گرفتن نگرانی‌ها درمورد مختل شدن عرضه در صورت تشدید اقدامات آمریکا شد. دولت ونزوئلا این توقیف را محکوم کرده و آن را دزدی آشکار اعلام کرده‌است.