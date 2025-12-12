میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علت عجیب زن دوم گرفتن پدر مرتضی عقیلی

«بعد از دو روز یکی از کارگرها یک کارت دعوت آورد برای خانه عروسی حاج یونس عقیلی و بانو دوشیزه فلانی»
کد خبر: ۱۳۴۵۴۱۸
| |
2052 بازدید
علت عجیب زن دوم گرفتن پدر مرتضی عقیلی
 
به گزارش تابناک، مرتضی عقیلی بازیگر مشهور کشورمان به تازگی در مصاحبه با علی ضیا به خاطره ای عجیب از پدرش اشاره کرده است:
 
«مادر من عاشق بشریت بود، عاشق این دنیا بود.بابای من یادم است یک بار داشتیم شام می خوردیم عدس پلو داشتیم با خرما و کشمش. سنگی زیر دندان بابای من رفت. بابای من خیلی مستبد بود در خانه،عصبانی شد و دیس شام و همه رو بهم زد
 
همه ما باید همزمان سر سفره شام می بودیم.حتی مثلا اگر برادرم می گفت:«من شام نمی خورم» پدرم چندتا قلوه سنگ می گذاشت داخل بشقابش. پدرم‌ می‌گفت:«اگر گرسنه اش بشود سنگ ها را بخورد.حتما سیر است که نمی خورد.»
 
همیشه هم اینطوری بود.بعد عصبانی شد و به مادرم گفت:«این چه زندگی است،کلفت داری،راننده داری، آشپز داری این چه غذایی است که درست کردی» مادرم گفت:«حاجی دلت هم بخواهد یک همچین زنی داشته باشی، مادرم مثلا خواست شوخی کند».پدرم گفت:«من دوست داشته باشم زنی مثل تو داشته باشم؟!»بلند شد لباس پوشید رفت.
 
مادرم گفت:«حاجی کجا می روی؟» حاجی عصبانی شد و رفت.بعد از دو روز یکی از کارگرها یک کارت دعوت آورد برای خانه عروسی حاج یونس عقیلی و بانو دوشیزه فلانی ...
 
بعد پدرم آمد خانه به مادرم گفت:« به کارگر بگو یک اتاق عروس آن طرف ساختمان درست بکنند من فردا شب خانمم را بیاورم اینجا. خانم را آورد مدتی گذشت پدرم گفت:« که می خواهم طلاقش بدهم»مادرم گفت:«چرا طلاقش بدهی! سیده خدا آمده داخل این خانه» پدرم گفت:« من می خواستم یک خرده تو تنبیه بشوی»
 
مادرم گفت:« تو یک دختر آوردی در این خانه او به امید آمده پیش تو ،تو حق نداری او را طلاق بدهی،خدا را خوش نمی آید.» پدرم گفت:«نمی خواهم تو اذیت بشوی»مادرم گفت:« من اذیت نمی شوم روزی او را خدا بهش این طوری داده، شما می تواند یک مدت  پیش ایشان باشی یک مدت پیش من.»
 
پدرم گفت:«من آن اتاق را دوست ندارم.» مادرم گفت:« او زن شماست ،باید بروی پیشش حقش باید بهش بدهی.» و این قدر مادر من نگذاشت این جدا بشود که صاحب سه فرزند شد پدر من.این صبر و تحمل و بزرگواری را من از مادرم یاد گرفتم.»
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علی ضیا مرتضی عقیلی سینما زن دوم طلاق
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e0I
tabnak.ir/005e0I