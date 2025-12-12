میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات دیدار پزشکیان و پوتین در عشق‌آباد

روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس صلح و اعتماد در عشق آباد دیدار کردند.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۱۵
| |
1503 بازدید

جزئیات دیدار پزشکیان و پوتین در عشق‌آباد

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان و ولادیمر پوتین روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس بین المللی «صلح و اعتماد» در عشق آباد دیدار و گفتگو کردند.

رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار گفت: روابط بین روسیه و ایران به شکل کاملاً مثبت در حال پیشرفت است. روسیه و ایران همکاری در بخش‌های گاز و برق را بررسی می‌کنند و در زمینه‌های مختلف از جمله نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر و توسعه زیرساخت‌ها از جمله کریدور شمال به جنوب، همکاری می‌کنند.

 ولادیمیر پوتین روز جمعه در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان، خطاب به همتای ایرانی خود گفت:‌ شما با موضع ما آشنا هستید و ما از کشور ایران در سازمان ملل متحد پشتیبانی می‌کنیم.
 
رئیس‌جمهور روسیه در آغاز این ملاقات نیز گفت:‌ خیلی خوشحال هستم که با شما دیدار می‌کنم و ما به طور منظم با یکدیگر ملاقات می‌کنیم، از جمله، در آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی (۲۸ دی ۱۴۰۳)، یک سند بسیار مهم با عنوان معاهده جامع راهبردی را به امضا رساندیم.
 
پوتین در ادامه گفت:‌ در آغاز این ملاقات، از شما تقاضا دارم که بهترین آرزوها و سلام‌های گرم من را به مقام معظم رهبری جناب آقای خامنه‌ای برسانید.
 
رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه روابط دو کشور در مسیر بسیار مثبتی در حال گسترش است، خاطرنشان کرد:‌ در سال ۲۰۲۴ میلادی، رشد مبادلات تجاری ۱۳ درصد بوده است و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، هشت درصد دیگر افزایش داشته است.
 
پوتین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایران و روسیه در حال کار مشترک بر روی طرح‌های کلیدی و بزرگ خود ادامه می‌دهند، در این زمینه از نیروگاه بوشهر، توسعه زیرساخت‌ها از جمله مسیر کریدور شمال – جنوب نام برد.
 
وی همچنین گفت که ایران و روسیه در حال بررسی توسعه همکاری‌های احتمالی در زمینه انتقال گاز، انتقال برق و توسعه مبادلات در حوزه کشاورزی هستند.
 
بنا بر این گزارش، مجمع بین‌المللی به مناسبت «سال بین‌المللی صلح و اعتماد، روز بین‌المللی بی‌طرفی و سی‌امین سالگرد بی‌طرفی دائمی ترکمنستان» روز جمعه با حضور سران شماری از کشورها در عشق‌آباد پایتخت این کشور برگزار شد.
 
وضعیت بی‌طرفی ترکمنستان برای نخستین‌ بار در سال ۱۹۹۵ به صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.
 
بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۷، به ابتکار عشق‌آباد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به دنبال آن، ۱۲ دسامبر به عنوان روز بین‌المللی بی‌طرفی نامگذاری شد.

درحال تکمیل..

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پوتین دیدار با پوتین عشق آباد مسعود پزشکیان رئیس جمهور
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان عشق‌آباد را به مقصد تهران ترک کرد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e0F
tabnak.ir/005e0F