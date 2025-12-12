به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان و ولادیمر پوتین روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس بین المللی «صلح و اعتماد» در عشق آباد دیدار و گفتگو کردند.
رئیسجمهور روسیه در این دیدار گفت: روابط بین روسیه و ایران به شکل کاملاً مثبت در حال پیشرفت است. روسیه و ایران همکاری در بخشهای گاز و برق را بررسی میکنند و در زمینههای مختلف از جمله نیروگاه انرژی هستهای بوشهر و توسعه زیرساختها از جمله کریدور شمال به جنوب، همکاری میکنند.
ولادیمیر پوتین روز جمعه در دیدار با مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع بینالمللی صلح و اعتماد در عشقآباد پایتخت ترکمنستان، خطاب به همتای ایرانی خود گفت: شما با موضع ما آشنا هستید و ما از کشور ایران در سازمان ملل متحد پشتیبانی میکنیم.
رئیسجمهور روسیه در آغاز این ملاقات نیز گفت: خیلی خوشحال هستم که با شما دیدار میکنم و ما به طور منظم با یکدیگر ملاقات میکنیم، از جمله، در آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی (۲۸ دی ۱۴۰۳)، یک سند بسیار مهم با عنوان معاهده جامع راهبردی را به امضا رساندیم.
پوتین در ادامه گفت: در آغاز این ملاقات، از شما تقاضا دارم که بهترین آرزوها و سلامهای گرم من را به مقام معظم رهبری جناب آقای خامنهای برسانید.
رئیسجمهور روسیه با بیان اینکه روابط دو کشور در مسیر بسیار مثبتی در حال گسترش است، خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۲۴ میلادی، رشد مبادلات تجاری ۱۳ درصد بوده است و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، هشت درصد دیگر افزایش داشته است.
پوتین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایران و روسیه در حال کار مشترک بر روی طرحهای کلیدی و بزرگ خود ادامه میدهند، در این زمینه از نیروگاه بوشهر، توسعه زیرساختها از جمله مسیر کریدور شمال – جنوب نام برد.
وی همچنین گفت که ایران و روسیه در حال بررسی توسعه همکاریهای احتمالی در زمینه انتقال گاز، انتقال برق و توسعه مبادلات در حوزه کشاورزی هستند.
بنا بر این گزارش، مجمع بینالمللی به مناسبت «سال بینالمللی صلح و اعتماد، روز بینالمللی بیطرفی و سیامین سالگرد بیطرفی دائمی ترکمنستان» روز جمعه با حضور سران شماری از کشورها در عشقآباد پایتخت این کشور برگزار شد.
وضعیت بیطرفی ترکمنستان برای نخستین بار در سال ۱۹۹۵ به صورت بینالمللی به رسمیت شناخته شد.
بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۷، به ابتکار عشقآباد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را تصویب کرد که به دنبال آن، ۱۲ دسامبر به عنوان روز بینالمللی بیطرفی نامگذاری شد.
