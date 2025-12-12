میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه ریش‌سفیدان زاهدان درباره حادثه تروریستی لار

مجمع معتمدین، متنفذین و ریش‌سفیدان زاهدان حادثه تروریستی اخیر منطقه لار را محکوم کردند.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۱۴
| |
1139 بازدید

بیانیه ریش‌سفیدان زاهدان درباره حادثه تروریستی لار؛ دست شوم نظام امپریالیسم جهانی و رژیم صهیونیستی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه را به خاک و خون کشید

به گزارش تابناک،  مجمع معتمدین، متنفذین و ریش‌سفیدان شهرستان زاهدان در محکومیت حادثه تروریستی اخیر منطقه لار که منجر به شهادت ۴ نفر از حافظان امنیت شد، بیانیه مشترک منتشر کردند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللهِ أمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون 

«هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپندار؛ بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌گیرند.»

(آل عمران، ۱۶۹)

بار دیگر دست شوم نظام امپریالیسم جهانی جهان‌خوار با همدستی رژیم جعلی و تروریستیِ صهیونیستی، با بهره‌گیری از عنودان بدگهر و مزدوران بی‌هنر منطقه و گروهک‌های تروریستی وابسته، تعدادی از فرزندان سلحشور قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق و حافظان امنیت را در سالروز ولادت یگانه دختر پیامبر اعظم، حضرت زهرا مرضیه‌—سلام‌الله علیها—در منطقهٔ مرزی لار زاهدان به خاک و خون کشید.

لذا ضمن محکومیت این جنایت ددمنشانه و بزدلانه، ما ریش‌سفیدان، معتمدین و متنفذین شهرستان زاهدان بیانیهٔ خود را به شرح زیر صادر و به استحضار ملت شریف ایران و مردم شهیدپرور استان می‌رسانیم:

۱. شجرهٔ طیّبهٔ اسلام و جبههٔ ارزشمند مقاومت با خون انسان‌های آزاده و احرار جهان تنومندتر و ثمربخش‌تر شده است و از آنجا که در مکتب امام حسین علیه‌السلام، شهادت اوج شجاعت است. از این‌رو، شهادت عزیزانمان را به محضر ولی‌امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای دامت برکاته، ملت شریف ایران، مردم شهیدپرور استان و خانواده‌های معزز شهدای این حادثه، تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

۲. از آنجا که نظام صهیونیسم جهانی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شکست‌ها و ضربات مهلکی را متحمل شد و خود را در این عرصه درمانده دید، با تجمیع گروهک‌های تروریستی در جنوب شرق درصدد ایجاد ناامنی، آشوب، تفرقه، ترور و ضربه زدن از طریق مرزهای جنوب شرق برآمده است. اما به حول و قوهٔ الهی، ما مردم استان، از همهٔ اقوام، چه تسنن و چه تشیع، دست در دست یکدیگر، متحد و یکپارچه، همراه با قوای جان‌برکف نظامی و امنیتی، شرّ دشمن را ریشه‌کن خواهیم کرد و با عوامل این جنایت و جنایات مشابه برخورد قاطع خواهیم نمود.

۳. دشمنان بدانند که خون و جان شیعه و سنی در این استان درهم آمیخته است و وحدت ما شعاری نبوده بلکه امری ذاتی، مبتنی بر برادری و خویشاوندی است. این وحدت میراثی گرانبهاست که آن را از پدران خود به ارث برده‌ایم و ما نیز با تمام وجود آن را به نسل‌های آینده منتقل خواهیم کرد. بنابراین بدخواهان آگاه باشند که در صورت هرگونه خطا، سرانجامی شوم در انتظارشان خواهد بود.

۴. از همهٔ نیروهای نظامی و امنیتی خواستاریم که عوامل جنایات اخیر را هرچه سریع‌تر شناسایی و به سزای عمل ننگین شأن برسانند تا درس عبرتی باشد برای اشرار کوردل و بدخواهانی که قصد ضربه به انسجام و استقلال ملی را دارند.

در پایان، از همهٔ آحاد مردم، قبایل و طوایف شیعه و سنی، نیروهای بسیج، سپاه، مرزبانی، نظامی و امنیتی که جان مبارکشان را ضامن آرمان‌های انقلاب، دفاع از تمامیت ارضی کشور و حفظ وحدت و امنیت نموده و می‌نمایند، صمیمانه سپاسگزاریم و برای شأن آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.

 
