میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رقیب گلکسی زد فولد به بازار آمد

هواوی میت X7 وارد بازار جهانی شد تا گلکسی زد فولد رقیبی جدی پیش روی خود ببیند.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۹۹
| |
1020 بازدید

رقیب گلکسی زد فولد به بازار آمد

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، هواوی تنها چند هفته پس از معرفی میت X7 در چین، اکنون پای این گوشی را به بازارهای جهانی باز کرد. تاشدنی جذاب هواوی در رنگ‌های سفید، مشکی و قرمز و با ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی عرضه می‌شود. قیمت گوشی ۲٬۰۹۹ یورو (حدود ۲۴۰۰ دلار) است.

میت X7 در مقایسه با نسل پیشین خود تغییرات مهمی را تجربه کرده که از میان آن‌ها می‌توان به استانداردهای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP58 و IP59، جدیدترین تراشه‌ی اختصاصی Kirin 9030 Pro، دوربین تله‌فوتوی جدید و باتری حجیم‌تر اشاره کرد.

نمایشگرهای این پرچمدار کمی بزرگ‌تر شده‌اند؛ صفحه‌نمایش بیرونی ۶٫۴۹ اینچی با نسبت تصویر ۲۰٫۴:۹ و پنل داخلی ۸ اینچی با نسبت ۸:۷٫۳، وظیفه‌ی نمایش محتوا را برعهده دارند. هر دو پنل از نوع LTPO OLED هستند که نرخ نوسازی متغیر یک تا ۱۲۰ هرتز و قابلیت کاهش نور PWM با فرکانس ۱۴۴۰ هرتز را ارائه می‌دهند.

نمایشگر خارجی را شیشه‌ی مقاوم «کریستال آرمور» محافظت می‌کند. نمایشگر اصلی از ساختار کامپوزیت سه‌لایه‌ی جدید با لایه‌ی محافظتی ارتقایافته و شیشه‌ی فوق نازک (UTG) بهره می‌برد.

در قاب پشتی، مجموعه‌ای از سه دوربین خودنمایی می‌کند: دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با حسگر RYYB، لرزشگیر اپتیکال (OIS) و گشودگی دیافراگم متغیر ۱۰ پله‌ای (f/1.4 تا f/4.0).

دوربین تله‌فوتو اکنون به سنسوری ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم بازترِ f/2.2 و زوم اپتیکال ۳٫۵ برابری مجهز است. ضلع سوم این مثلث را یک ماژول ۴۰ مگاپیکسلی فوق عریض تشکیل می‌دهد. دو دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی (یکی روی نمایشگر خارجی و دیگری در بخش داخلی) در نظر گرفته شده‌اند.

تکمیل‌کننده‌ی فهرست مشخصات، باتری ۵۶۰۰ میلی‌آمپرساعتی از نوع سیلیکون‌کربن است که از شارژ سریع ۶۶ وات سیمی و ۵۰ وات بی‌سیم پشتیبانی می‌کند.

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
موبایل تلفن همراه سامسونگ
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dzz
tabnak.ir/005dzz