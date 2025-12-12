رقیب گلکسی زد فولد به بازار آمد

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، هواوی تنها چند هفته پس از معرفی میت X7 در چین، اکنون پای این گوشی را به بازارهای جهانی باز کرد. تاشدنی جذاب هواوی در رنگ‌های سفید، مشکی و قرمز و با ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی عرضه می‌شود. قیمت گوشی ۲٬۰۹۹ یورو (حدود ۲۴۰۰ دلار) است.

میت X7 در مقایسه با نسل پیشین خود تغییرات مهمی را تجربه کرده که از میان آن‌ها می‌توان به استانداردهای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار IP58 و IP59، جدیدترین تراشه‌ی اختصاصی Kirin 9030 Pro، دوربین تله‌فوتوی جدید و باتری حجیم‌تر اشاره کرد.

نمایشگرهای این پرچمدار کمی بزرگ‌تر شده‌اند؛ صفحه‌نمایش بیرونی ۶٫۴۹ اینچی با نسبت تصویر ۲۰٫۴:۹ و پنل داخلی ۸ اینچی با نسبت ۸:۷٫۳، وظیفه‌ی نمایش محتوا را برعهده دارند. هر دو پنل از نوع LTPO OLED هستند که نرخ نوسازی متغیر یک تا ۱۲۰ هرتز و قابلیت کاهش نور PWM با فرکانس ۱۴۴۰ هرتز را ارائه می‌دهند.

نمایشگر خارجی را شیشه‌ی مقاوم «کریستال آرمور» محافظت می‌کند. نمایشگر اصلی از ساختار کامپوزیت سه‌لایه‌ی جدید با لایه‌ی محافظتی ارتقایافته و شیشه‌ی فوق نازک (UTG) بهره می‌برد.

در قاب پشتی، مجموعه‌ای از سه دوربین خودنمایی می‌کند: دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با حسگر RYYB، لرزشگیر اپتیکال (OIS) و گشودگی دیافراگم متغیر ۱۰ پله‌ای (f/1.4 تا f/4.0).

دوربین تله‌فوتو اکنون به سنسوری ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم بازترِ f/2.2 و زوم اپتیکال ۳٫۵ برابری مجهز است. ضلع سوم این مثلث را یک ماژول ۴۰ مگاپیکسلی فوق عریض تشکیل می‌دهد. دو دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی (یکی روی نمایشگر خارجی و دیگری در بخش داخلی) در نظر گرفته شده‌اند.

تکمیل‌کننده‌ی فهرست مشخصات، باتری ۵۶۰۰ میلی‌آمپرساعتی از نوع سیلیکون‌کربن است که از شارژ سریع ۶۶ وات سیمی و ۵۰ وات بی‌سیم پشتیبانی می‌کند.