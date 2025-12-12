پشت پرده غیبت سیدورف در تهران

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی ،کلارنس سیدورف مدت‌هاست که به تهران نیامده و از مدیران استقلال دلخور است. در شرایطی که تصور می‌شد کلارنس سیدورف، مشاور ورزشی باشگاه استقلال برای تماشای دربی ۱۰۶ به ایران سفر کند، این اتفاق رخ نداد و اسطوره هلندی برای این بازی حساس آبی‌پوشان را همراهی نکرد. سیدورف که با تبلیغات زیادی راهی استقلال شده، مدت‌هاست که به ایران نیامده و این موضوع انتقاداتی را به دنبال داشته است.

گفته می‌شود سیدورف به‌دلیل پرداخت نشدن قسط سوم از قرارداد ۲۵۰ هزار دلاری خود از مدیران استقلال دلخور شده و به همین خاطر در ماه‌های گذشته به تهران سفر نکرده است.