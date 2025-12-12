این خودروها ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گران شدند

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، ارزیابی بازار خودرو در یک هفته گذشته نشان میدهد، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی روند رو به رشد داشتهاند، هرچند این رشد بیش از آنکه به معنی خروج بازار از رکود باشد، به دلیل نرخ گذاری از سوی فروشندگان رقم خورده و با این شرایط همچنان خرید و فروش در بازار خودرو در کمترین سطح صورت میگیرد.
فعالان بازار خودرو معتقدند مهمترین محرک رشد اخیر قیمتها، افزایش نرخ دلار بوده است. دلار همراه با سایر بازارهای موازی طی دو هفته گذشته رکوردهای قابل توجهی را ثبت کرد و بازار خودرو نیز تلاش کرد از این موج قیمتی عقب نماند. بررسیها نشان میدهد، این جهش ارزی به سرعت در انتظارات تورمی فعالان بازار منعکس شد و موج تازهای از تقاضای سفتهبازانه را شکل داد.
در کنار نوسانات ارز، عواملی همچون ابهام در سیاستهای واردات خودرو، کندی عرضه از سوی خودروسازان و تداوم شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار، فشارهای افزایشی را تشدید کرد. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، مانع شکلگیری تقاضای واقعی شده و سبب شده بخش عمده معاملات در فضای انتظاری و غیرمصرفی انجام شود. مجموع این شرایط باعث شده است بازار خودرو در این مقطع، بیش از گذشته همسو با دلار حرکت کرده و به اخبار اقتصادی حساستر شود.
علاوه بر عوامل مذکور، کاهش عرضه از جانب خودروسازان «به دلیل کمبود قطعات، محدودیتهای تولید و مشکلات نقدینگی» به کمبود نسبی خودرو در بازار منجر شده و فضا را برای افزایش قیمتها فراهم کرده است.
مونتاژیها پیشتاز رشد
تحولات بازار خودرو در هفته گذشته نشان میدهد موج جدید افزایش قیمتها، بیش از همه در میان خودروهای مونتاژی دیده شده است. «کیامسی T۸» با جهش ۲۰۰ میلیون تومانی صدرنشین رشد قیمت بود و به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید؛ رشدی که نشاندهنده حساسیت این بخش از بازار، به نوسانات ارزی است. پس از آن «کیامسی J۷ » با افزایش ۱۷۰ میلیون تومانی در رتبه دوم قرار گرفت و با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله شد.
«دیگنیتی پرایم» هم با ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و نرخ آن به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. این روند نشان میدهد خودروهای مونتاژی بیش از سایر محصولات تحت تأثیر شرایط اقتصادی، هزینههای تولید و انتظارات تورمی قرار گرفتهاند.
قیمت خودروهای پرطرفدار
بررسیها نشان میدهد در یک هفته اخیر «پژو۲۰۷پانوراما دنده ای» خودرو پرطرفدار بازار رشدی ۲۰ میلیونی تومانی داشت و قیمت آن به یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون رسید. «دنا پلاس EF۷، اتوماتیک توربو آپشنال» هم رشدی ۱۰۰ میلیونی داشت و قیمت آن یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی شد. از سوی دیگر «شاهین پلاس اتوماتیک AT۶» هم در بازار با ۲۰ میلیونی افزایش در بازار یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون قیمت خورد.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ هم حدود ۱۰ درصد در بازار رشد پیدا کرد.