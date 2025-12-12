میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این خودروها ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گران شدند

بازار خودرو در هفته میانی آذرماه روندی رو به رشد داشت و تحت تأثیر نوسانات نرخ دلار، هم‌جهت با افزایش قیمت ارز حرکت کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۹۷
| |
8337 بازدید

این خودروها ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گران شدند

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، ارزیابی بازار خودرو در یک هفته گذشته نشان می‌دهد، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی روند رو به رشد داشته‌اند، هرچند این رشد بیش از آنکه به معنی خروج بازار از رکود باشد، به دلیل نرخ ‌گذاری از سوی فروشندگان رقم خورده و با این شرایط همچنان خرید و فروش در بازار خودرو در کمترین سطح صورت می‌گیرد.

 فعالان بازار خودرو معتقدند مهم‌ترین محرک رشد اخیر قیمت‌ها، افزایش نرخ دلار بوده است. دلار همراه با سایر بازارهای موازی طی دو هفته گذشته رکوردهای قابل توجهی را ثبت کرد و بازار خودرو نیز تلاش کرد از این موج قیمتی عقب نماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این جهش ارزی به سرعت در انتظارات تورمی فعالان بازار منعکس شد و موج تازه‌ای از تقاضای سفته‌بازانه را شکل داد.

در کنار نوسانات ارز، عواملی همچون ابهام در سیاست‌های واردات خودرو، کندی عرضه از سوی خودروسازان و تداوم شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار، فشارهای افزایشی را تشدید کرد. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، مانع شکل‌گیری تقاضای واقعی شده و سبب شده بخش عمده معاملات در فضای انتظاری و غیرمصرفی انجام شود. مجموع این شرایط باعث شده است بازار خودرو در این مقطع، بیش از گذشته همسو با دلار حرکت کرده و به اخبار اقتصادی حساس‌تر شود.

علاوه بر عوامل مذکور، کاهش عرضه از جانب خودروسازان «به دلیل کمبود قطعات، محدودیت‌های تولید و مشکلات نقدینگی» به کمبود نسبی خودرو در بازار منجر شده و فضا را برای افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است.

مونتاژی‌ها پیشتاز رشد

تحولات بازار خودرو در هفته گذشته نشان می‌دهد موج جدید افزایش قیمت‌ها، بیش از همه در میان خودروهای مونتاژی دیده شده است. «کی‌ام‌سی T۸» با جهش ۲۰۰ میلیون تومانی صدرنشین رشد قیمت بود و به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید؛ رشدی که نشان‌دهنده حساسیت این بخش از بازار، به نوسانات ارزی است. پس از آن «کی‌ام‌سی J۷ » با افزایش ۱۷۰ میلیون تومانی در رتبه دوم قرار گرفت و با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله شد.

«دیگنیتی پرایم» هم با ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و نرخ آن به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید. این روند نشان می‌دهد خودروهای مونتاژی بیش از سایر محصولات تحت تأثیر شرایط اقتصادی، هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی قرار گرفته‌اند.

قیمت خودروهای پرطرفدار

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک هفته اخیر «پژو۲۰۷پانوراما دنده ای» خودرو پرطرفدار بازار رشدی ۲۰ میلیونی تومانی داشت و قیمت آن به یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون رسید. «دنا پلاس EF۷، اتوماتیک توربو آپشنال» هم رشدی ۱۰۰ میلیونی داشت و قیمت آن یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی شد. از سوی دیگر «شاهین پلاس اتوماتیک AT۶» هم در بازار با ۲۰ میلیونی افزایش در بازار یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون قیمت خورد.

قیمت تارا اتوماتیک V۴ هم حدود ۱۰ درصد در بازار رشد پیدا کرد.  

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار بازار خودرو قیمت روز خودرو افزایش قیمت خودرو قیمت دلار قیمت روز دلار افزایش قیمت‌ها بازار تهران
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dzx
tabnak.ir/005dzx