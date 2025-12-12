طعنه جنجالی منچسترسیتی به رئال مادرید

به گزارش تابناک، پیروزی منچسترسیتی مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا تنها به نتیجه ۱-۲ در سانتیاگو برنابئو محدود نشد؛ این برد با حاشیهای جنجالی در شبکههای اجتماعی ادامه یافت. صبح پنجشنبه، یک روز پس از مسابقه، حساب رسمی باشگاه انگلیسی تصویری از پپ گواردیولا منتشر کرد که روی آن جملهای کوتاه اما بسیار کنایهآمیز نوشته شده بود: «من پدر تو هستم». اشارهای مستقیم به جهان جنگ ستارگان و در عین حال، ضربهای نمادین به غرور هواداران رئال مادرید.
من پدرت هستم!
این پیام کاملاً حسابشده بود. گواردیولا بار دیگر موفق شد از برنابئو با پیروزی خارج شود؛ ورزشگاهی که حالا رکورد هفت برد او در آن، بیش از هر مربی دیگری در قرن ۲۱ است. گواردیولا چه روی نیمکت بارسلونا، چه بایرن مونیخ و اکنون منچسترسیتی، برنابئو را به یکی موفقترین میدانهای خود تبدیل کرده است. تیم رسانهای سیتی نیز از این آمار برای ایجاد یک توییت پرسروصدا استفاده کرد.