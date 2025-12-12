میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کلاتنبرگ: داور ۲ پنالتی برای استقلال نگرفت

پس از پایان دیدار تیم‌های استقلال و ملوان موضوع خطاهای رخ داده درون محوطه جریمه تیم ملوان زیر ذره بین کارشناسان داوری قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۸۷
| |
2714 بازدید

کارشناس داوری مشهور انگلیسی: داور ۲ پنالتی برای استقلال نگرفت

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، مارک کلاتنبرگ داور مشهور انگلیسی که این روزها در لیگ فوتبال عربستان قضاوت می‌کند در کارشناسی صحنه‌های داوری دیدارهای روز گذشته لیگ برتر مشخصا به سه صحنه پرحرف و حدیث بازی استقلال و ملوان پرداخت.

پنالتی قطعی روی آشورماتوف

این داور مشهور در رابطه با صحنه زمین خوردن آشورماتوف در محوطه جریمه تیم ملوان گفت: در این صحنه مدافع تیم سفید به وضوح دست‌هایش را دور کمر بازیکن آبی حلقه می‌کند و او را به زمین می‌اندازد.
وی معتقد است اگر داور در این قبیل موارد خطا نگیرد بازیکنان خط دفاع آزادانه این حرکت را تکرار خواهند کرد. کلاتنبرگ گفت: داور باید در این صحنه برای تیم آبی پنالتی می‌گرفت.

برخورد دروازه‌بان عادی بود

او همچنین درباره صحنه برخورد دروازه‌بان تیم ملوان با گلزن تیم استقلال نیز توضیح داد: در این صحنه دروازه‌بان در حین پرش کاملاً توپ را نگاه می‌کند و سپس با دست به بازیکن استقلال (آشورماتوف) می‌خورد. اگر در این صحنه دروازه‌بان توپ را لمس نمی‌کرد داور می‌توانست پنالتی بگیرد اما چون دروازه‌بان بعد از پرش توپ را دفع کرده ادامه بازی بهترین تصمیم است.

پنالتی مسلم روی حردانی

کلاتنبرگ همچنین درباره صحنه پرحرف و حدیث و شاید اصلی مسابقه استقلال و ملوان که ریکاردو ساپینتو و طرفداران این تیم به شدت نسبت به آن معترض بودند نیز گفت: در این صحنه بازیکن مدافع از پشت به زانوی بازیکن آبی ضربه می‌زند و او را سرنگون می‌کند. این برخورد در صحنه آهسته کاملاً واضح است و داور باید آن را پنالتی می‌گرفت.

استقبال هواداران استقلال

انتشار این اظهارات کارشناسانه در کانال منتسب به عادل فردوسی‌پور به شدت مورد استقبال طرفداران استقلالی قرار گرفته و آن را در شبکه‌های اجتماعی بارها با دیگر هواداران تیم محبوبشان به اشتراک گذاشته‌اند.

 

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مارک کلاتنبرگ داور ملوان انزلی استقلال
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dzn
tabnak.ir/005dzn