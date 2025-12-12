کلاتنبرگ: داور ۲ پنالتی برای استقلال نگرفت

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، مارک کلاتنبرگ داور مشهور انگلیسی که این روزها در لیگ فوتبال عربستان قضاوت می‌کند در کارشناسی صحنه‌های داوری دیدارهای روز گذشته لیگ برتر مشخصا به سه صحنه پرحرف و حدیث بازی استقلال و ملوان پرداخت.

پنالتی قطعی روی آشورماتوف

این داور مشهور در رابطه با صحنه زمین خوردن آشورماتوف در محوطه جریمه تیم ملوان گفت: در این صحنه مدافع تیم سفید به وضوح دست‌هایش را دور کمر بازیکن آبی حلقه می‌کند و او را به زمین می‌اندازد.

وی معتقد است اگر داور در این قبیل موارد خطا نگیرد بازیکنان خط دفاع آزادانه این حرکت را تکرار خواهند کرد. کلاتنبرگ گفت: داور باید در این صحنه برای تیم آبی پنالتی می‌گرفت.

برخورد دروازه‌بان عادی بود

او همچنین درباره صحنه برخورد دروازه‌بان تیم ملوان با گلزن تیم استقلال نیز توضیح داد: در این صحنه دروازه‌بان در حین پرش کاملاً توپ را نگاه می‌کند و سپس با دست به بازیکن استقلال (آشورماتوف) می‌خورد. اگر در این صحنه دروازه‌بان توپ را لمس نمی‌کرد داور می‌توانست پنالتی بگیرد اما چون دروازه‌بان بعد از پرش توپ را دفع کرده ادامه بازی بهترین تصمیم است.

پنالتی مسلم روی حردانی

کلاتنبرگ همچنین درباره صحنه پرحرف و حدیث و شاید اصلی مسابقه استقلال و ملوان که ریکاردو ساپینتو و طرفداران این تیم به شدت نسبت به آن معترض بودند نیز گفت: در این صحنه بازیکن مدافع از پشت به زانوی بازیکن آبی ضربه می‌زند و او را سرنگون می‌کند. این برخورد در صحنه آهسته کاملاً واضح است و داور باید آن را پنالتی می‌گرفت.

استقبال هواداران استقلال

انتشار این اظهارات کارشناسانه در کانال منتسب به عادل فردوسی‌پور به شدت مورد استقبال طرفداران استقلالی قرار گرفته و آن را در شبکه‌های اجتماعی بارها با دیگر هواداران تیم محبوبشان به اشتراک گذاشته‌اند.