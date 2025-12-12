میخائیل مامیاشویلی نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی با حضور در محل کمیته با محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش تابناک به نقل از کمیته ملی المپیک، در این دیدار خسروی وفا ضمن خیر مقدمبه نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی اظهار داشت: ایران یکی از قدرتهای اصلی کشتی در دنیاست و این رشته ریشه در فرهنگ، تاریخ و ادبیات چند هزارساله ما دارد. رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تقدیر از تلاشهای رئیس فدراسیون کشتی کشورمان افزود: علیرضا دبیر بعنوان قهرمان این رشته با شناختی که از نیازها و دغدغههای ورزشکاران و مدیریت خوبی که دارد، به توسعه و حفظ جایگاه کشتی ایران در دنیا کمک کرده است، ما در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان ضمن اعتقاد به توانایی دبیر در مدیریت کشتی ایران همواره در کنار او بوده و از وی حمایت میکنیم.
خسروی وفا افزود: از اتحادیه جهانی نیز انتظار داریم از کشتی ایرانبعنوان یک قدرت در همه مسائل حمایت کند، فدراسیون کشتی ایران در کنار اتحادیه جهانی است و از سیاست گذاریها، برنامه ریزیها و تصمیمات این اتحادیه حمایت میکند، امیدواریم این ارتباط خوب دوطرفه میان اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی حفظ و تقویت شود.
رئیس کمیته ملی المپک خطاب به مامیا شویلی گفت: ما انتظار داریم در اتحادیه جهانی کشتی کرسیهای خوب و ارزشمندی برای ایران در نظر بگیرید، ما متخصصان و قهرمانان بسیاری در این رشته داریم که حضورشان در بخشهای اثر گذار اتحادیه میتواند، بسیار مفید باشد.
مامیا شویلی نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی و رئیس فدراسیون کشتی روسیه ضمن تشکر از خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک اظهار داشت: حضور در ایران برای من بسیار مهمبود، ایران کشور بزرگی است و قهرمانان بسیاری بخصوص در رشته کشتی دارد، من علاقمند بودم تا شما را از نزدیک دیدار کنم و از حمایتهای شما و کمیته ملی المپیک از کشتی و علیرضا دبیر نشکر کنم. نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی ادامه داد: خدمات علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی ایران در تربیت چند نسل در این رشته وفراهم کردن امکانات بسیار خوب برای آنها قابل تقدیر است و ما هم در اتحادیه ضمن انکه نگاه ویژه ای به کشتی ایران داشته وداریم، انتظار داریم شما هم از کشتی و علیرضا دبیر حمایت ویژه ای داشته باشید.
در خاتمه خسروی وفا به مامیا شویلی گفت: شما از قهرمانان خوب رشته کشتی روسیه هستید و روسیه هم یکی از قدرتهای کشتی دنیا است، امیدواریم مشکل ورزشکاران و ورزش روسیه هر چه زودتر حل شود تا قهرمانان بتوانند در عرصههای بین المللی حاضر شوند که این حضور قطعاً بر گرمای بازیهای المپیک و جهانی خواهد افزود.