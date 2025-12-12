رئیس کمیته ملی المپک خطاب به مامیا شویلی گفت: ما انتظار داریم در اتحادیه جهانی کشتی کرسی‌های خوب و ارزشمندی برای ایران در نظر بگیرید، ما متخصصان و قهرمانان بسیاری در این رشته داریم که حضورشان در بخش‌های اثر گذار اتحادیه می‌تواند، بسیار مفید باشد.

میخائیل مامیاشویلی نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی با حضور در محل کمیته با محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از کمیته ملی المپیک، در این دیدار خسروی وفا ضمن خیر مقدم‌به نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی اظهار داشت: ایران یکی از قدرت‌های اصلی کشتی در دنیاست و این رشته ریشه در فرهنگ، تاریخ و ادبیات چند هزارساله ما دارد. رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تقدیر از تلاش‌های رئیس فدراسیون کشتی کشورمان افزود: علیرضا دبیر بعنوان قهرمان این رشته با شناختی که از نیازها و دغدغه‌های ورزشکاران و مدیریت خوبی که دارد، به توسعه و حفظ جایگاه کشتی ایران در دنیا کمک کرده است، ما در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان ضمن اعتقاد به توانایی دبیر در مدیریت کشتی ایران همواره در کنار او بوده و از وی حمایت می‌کنیم.

خسروی وفا افزود: از اتحادیه جهانی نیز انتظار داریم از کشتی ایران‌بعنوان یک قدرت در همه مسائل حمایت کند، فدراسیون کشتی ایران در کنار اتحادیه جهانی است و از سیاست گذاریها، برنامه ریزیها و تصمیمات این اتحادیه حمایت می‌کند، امیدواریم این ارتباط خوب دوطرفه میان اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی حفظ و تقویت شود.

رئیس کمیته ملی المپک خطاب به مامیا شویلی گفت: ما انتظار داریم در اتحادیه جهانی کشتی کرسی‌های خوب و ارزشمندی برای ایران در نظر بگیرید، ما متخصصان و قهرمانان بسیاری در این رشته داریم که حضورشان در بخش‌های اثر گذار اتحادیه می‌تواند، بسیار مفید باشد.

مامیا شویلی نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی و رئیس فدراسیون کشتی روسیه ضمن تشکر از خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک اظهار داشت: حضور در ایران برای من بسیار مهم‌بود، ایران کشور بزرگی است و قهرمانان بسیاری بخصوص در رشته کشتی دارد، من علاقمند بودم تا شما را از نزدیک دیدار کنم و از حمایت‌های شما و کمیته ملی المپیک از کشتی و علیرضا دبیر نشکر کنم. نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی ادامه داد: خدمات علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی ایران در تربیت چند نسل در این رشته وفراهم کردن امکانات بسیار خوب برای آنها قابل تقدیر است و ما هم در اتحادیه ضمن انکه نگاه ویژه ای به کشتی ایران داشته وداریم، انتظار داریم شما هم از کشتی و علیرضا دبیر حمایت ویژه ای داشته باشید.

در خاتمه خسروی وفا به مامیا شویلی گفت: شما از قهرمانان خوب رشته کشتی روسیه هستید و روسیه هم یکی از قدرت‌های کشتی دنیا است، امیدواریم مشکل ورزشکاران و ورزش روسیه هر چه زودتر حل شود تا قهرمانان بتوانند در عرصه‌های بین المللی حاضر شوند که این حضور قطعاً بر گرمای بازی‌های المپیک و جهانی خواهد افزود.