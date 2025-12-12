قاتل منیژه دختر ارتشبد حجازی از چوبه دار گریخت

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین، در پاییز ۱۳۵۴ حکم اعدام انوشیروان رزاقمنش به جرم قتل منیژه حجازی دختر ارتشبد حجازی قطعی شد. ۲۰ آذر ۱۳۵۴ روزنامهها نوشتند که با جلب رضایت شاکی خصوصی و درخواست یک درجه عفو موافقت شده است. پرونده قتل منیژه حجازی توسط انوشیروان رزاقمنش به دلایل مختلف یکی از جنجالیترین پروندههای قتل تاریخ قضایی ایران محسوب میشود. قاتل و مقتول هر دو از طبقه حاکم بودند و حساسیتهای اجتماعی درباره سبک زندگی در طبقه حاکم پهلوی دوم با این پرونده بالا رفته بود. روزنامه اطلاعات ۲۰ آذر ۱۳۵۴ در چند صفحه به جریان بخشش پرداخته است. گزارش جریان دادگاه که از بهمن ۱۳۵۲ آغاز شده بود را به همراه نظرات مادر قاتل و مقتول را بخوانید و عکسها را تماشا کنید.