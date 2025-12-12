سطح بعدی قیمت طلا و سکه کجاست؟

به گزارش تابناک، محمد کشتیآرای، کارشناس بازار سکه و طلا درباره روند قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر گفت: در هفته جاری، قیمت جهانی طلا تغییرات بسیار محدودی را تجربه کرد. او توضیح داد: در ابتدای هفته، قیمت اونس در محدوده ۴۱۹۰ دلار قرار داشت و تا امروز به حدود ۴۲۱۲ دلار رسید. درواقع، بازار جهانی طی این مدت حدود ۲۰ دلار نوسان داشته است. همچنین در روزهای نخست هفته تا میانه آن، با تثبیت نرخ ارز و کاهش حدود ۱۰ دلاری بهای اونس جهانی، میتوان گفت بازار از حالت صعودی فاصله گرفت.
به گفته کشتیآرای، در حالی که قیمتها تا روز دوشنبه در مسیر افزایش بودند، از روز سهشنبه و چهارشنبه با کاهش همراه شدند و به نوعی تعدیل قیمت در بازار رخ داد. اما از دیروز بعدازظهر، با توجه به نوسانات افزایشی نرخ ارز، قیمتها دوباره روند صعودی به خود گرفتند و امروز بار دیگر قیمت سکه به محدوده ۱۳۳ میلیون تومان رسید؛ این در حالی است که روز گذشته بهای سکه تا حدود ۱۳۱ میلیون تومان کاهش یافته بود.
او ادامه داد: در مجموع، میتوان گفت که از ابتدای هفته تا میانه آن قیمتها تقریباً در حالت تثبیت قرار داشتند. روز سهشنبه بازار با کاهش مواجه شد و روز پنجشنبه نیز همچنان افت قیمت ادامه داشت. اما در ادامه روز پنجشنبه، بازار دوباره با افزایش محدود همراه شد.
کشتیآرای با اشاره به عملکرد هفتگی بازار افزود: به طور متوسط، در طول یک هفته گذشته، قیمت سکه حدود سه تا سه میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش یافته است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در این هفته تقریباً ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده؛ بنابراین میتوان گفت که در مجموع، قیمت طلا و سکه طی این هفته روندی صعودی داشته است.
در بخش پایانی این گفتوگو، او درباره پیشبینی وضعیت هفته آینده اظهار کرد: با توجه به اینکه متغیرها بسیار زیاد است، فعلاً امکان ارائه پیشبینی دقیق وجود ندارد. هر لحظه ممکن است اتفاقی رخ دهد که قیمتها را تغییر دهد. به همین دلیل، در شرایط فعلی قیمت طلا، ارز و سکه قابل پیشبینی نیست، زیرا همانطور که گفتم، تحولات و متغیرها در بازار بسیار زیاد است.