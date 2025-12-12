میلی صفحه خبر لوگو بالا
واژگونی یک قطار سریع‌السیر در شمال ژاپن

رسانه‌های محلی ژاپن گزارش دادند یک قطار، صبح امروز (جمعه) در استان «آکیتا» در شمال ژاپن از ریل خارج و یک مرد که احتمالا راننده قطار بوده، نجات داده شد.
واژگونی یک قطار سریع‌السیر در شمال ژاپن

یک کارمند راه‌آهن حدود ساعت ۶:۵۰ صبح به وقت محلی تماس اضطراری گرفت و گزارش داد که این قطار نزدیک یکی از ایستگاه های شهر «کیتاآکیتا» از ریل خارج و واژگون شده است.

به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات اداره آتش‌نشانی و پلیس شهر کیتاآکیتا، یک نفر که احتمالا راننده قطار بوده داخل قطار حضور داشت. تاکنون گزارشی از حضور مسافران دیگر در قطار در لحظه حادثه یا تلفات و جراحات اضافی تأیید نشده است.

گزارش‌ها حاکی است این قطار سریع‌السیر و تک واگنه به مقصد شهر «کاکوناداته» احتمالا با یک درخت افتاده برخورد کرده و بلافاصله پس از آن از ریل خارج شده است.

به گزارش شینهوا، پلیس در حال حاضر جزئیات حادثه را بررسی می‌کند.
 

