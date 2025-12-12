یک کارمند راهآهن حدود ساعت ۶:۵۰ صبح به وقت محلی تماس اضطراری گرفت و گزارش داد که این قطار نزدیک یکی از ایستگاه های شهر «کیتاآکیتا» از ریل خارج و واژگون شده است.
به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات اداره آتشنشانی و پلیس شهر کیتاآکیتا، یک نفر که احتمالا راننده قطار بوده داخل قطار حضور داشت. تاکنون گزارشی از حضور مسافران دیگر در قطار در لحظه حادثه یا تلفات و جراحات اضافی تأیید نشده است.
گزارشها حاکی است این قطار سریعالسیر و تک واگنه به مقصد شهر «کاکوناداته» احتمالا با یک درخت افتاده برخورد کرده و بلافاصله پس از آن از ریل خارج شده است.
به گزارش شینهوا، پلیس در حال حاضر جزئیات حادثه را بررسی میکند.