رسانه‌های محلی ژاپن گزارش دادند یک قطار، صبح امروز (جمعه) در استان «آکیتا» در شمال ژاپن از ریل خارج و یک مرد که احتمالا راننده قطار بوده، نجات داده شد.

یک کارمند راه‌آهن حدود ساعت ۶:۵۰ صبح به وقت محلی تماس اضطراری گرفت و گزارش داد که این قطار نزدیک یکی از ایستگاه های شهر «کیتاآکیتا» از ریل خارج و واژگون شده است.

به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات اداره آتش‌نشانی و پلیس شهر کیتاآکیتا، یک نفر که احتمالا راننده قطار بوده داخل قطار حضور داشت. تاکنون گزارشی از حضور مسافران دیگر در قطار در لحظه حادثه یا تلفات و جراحات اضافی تأیید نشده است.

گزارش‌ها حاکی است این قطار سریع‌السیر و تک واگنه به مقصد شهر «کاکوناداته» احتمالا با یک درخت افتاده برخورد کرده و بلافاصله پس از آن از ریل خارج شده است.

به گزارش شینهوا، پلیس در حال حاضر جزئیات حادثه را بررسی می‌کند.

