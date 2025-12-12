میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیشنهاد پزشکیان برای تقویت مناسبات ایران و میانمار

رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر میانمار گفت: تصویر روشنی از ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور وجود دارد و لازم است کارشناسان ایران و میانمار مسیرهای تقویت مناسبات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.
مسعود پزشکیان در حاشیه «اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد» در عشق‌آباد در دیدار  «نیو ساو» نخست‌وزیر میانمار، با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و میانمار، از جمله سفر بازرگانان ایرانی در دوران کهن و حضور ایرانی‌تباران در این سرزمین، گسترش همکاری‌ها را به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و تجاری ضروری و سودمند ارزیابی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پزشکیان تأکید کرد: تصویر روشنی از ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور وجود دارد و لازم است کارشناسان ایران و میانمار مسیرهای تقویت مناسبات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کشورهای عضو «آسه‌آن»، افزود: پذیرش ایران به‌عنوان شریک گفت‌وگو در این نهاد مهم منطقه‌ای می‌تواند نقش قابل توجهی در ارتقای سطح همکاری ما با کشورهای شرق آسیا، از جمله میانمار، ایفا کند.

 نیو ساو نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از نخستین ملاقات خود با رئیس‌جمهور ایران اظهار داشت: روابط دیپلماتیک میان دو کشور از سال 1968 برقرار شده است، اما هنوز سفارتخانه‌های رسمی در پایتخت‌های یکدیگر نداریم. از سال 2010 مشورت‌های سیاسی میان دو کشور آغاز شده و روابط در مسیر توسعه قرار گرفته است. مایل هستیم همکاری‌های خود را با جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش گسترش دهیم.

نخست وزیر میانمار با اشاره به نیازهای اقتصادی و فنی میانمار افزود: مایلیم در زمینه واردات نفت، بهره‌گیری از فناوری‌های استخراج نفت ایران و همچنین صادرات محصولاتی مانند چرم و لاستیک با ایران همکاری کنیم. تسهیل روابط بانکی و ایجاد همکاری میان بانک‌های مرکزی دو کشور نیز برای توسعه تجارت ضروری است.

نیو ساو همچنین بر تعاملات چندجانبه میان دو کشور تأکید کرد و گفت: در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، به‌ویژه مقابله با اقدامات یک‌جانبه قهرآمیز، تمایل داریم تماس‌ها و هماهنگی‌های بیشتری با ایران داشته باشیم.

نخست وزیر میانمار در بخش پایانی سخنان خود به برگزاری انتخابات آتی در میانمار اشاره کرد و اظهار داشت: قرار است انتخابات در دسامبر سال جاری در سه مرحله برگزار شود و ما از 90 کشور دعوت کرده‌ایم تا به‌عنوان ناظر حضور یابند. از جمهوری اسلامی ایران نیز دعوت می‌کنیم در این روند مشارکت کند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور سفر رئیس جمهور میانمار ایران‌
