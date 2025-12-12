«سازمان هواشناسی ژاپن» اعلام کرد امروز (جمعه) زمینلرزهای با بزرگی اولیه ۶.۷ ریشتر در سواحل استان «آئوموری» در شمال این کشور رخ داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این آژانس برای سواحل شرقی استان و دیگر مناطق واقع در ساحل اقیانوس آرام هشدار سونامی صادر کرد.
این زمینلرزه ساعت ۱۱:۴۴ صبح به وقت محلی در سواحل اقیانوس آرامِ آئوموری و در عمق ۲۰ کیلومتری رخ داد.
آژانس هواشناسی ژاپن با صدور هشدار سونامی اعلام کرد که احتمال شکل گیریِ امواجی تا ارتفاع حدود یک متر وجود دارد.
به گزارش شینهوا، دوشنبه شب گذشته هم زمینلرزهای به بزرگی ۷.۵ ریشتر همین منطقه را لرزاند؛ لرزشی که در بخشهایی از آئوموری ثبت شد.
این در حالی است که ساعت ۲۲:۰۹ روز گذشته (پنجشنبه) نیز بنابر اعلام «مرکز پژوهشهای علوم زمین آلمان» (GFZ)، زمینلرزهای به بزرگی ۵.۳ ریشتر جزیره «هوکایدو» را لرزاند و کانون این زمینلرزه در عمق ۳۹.۷ کیلومتری گزارش شده است.