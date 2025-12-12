میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه در بازار امروز جمعه ۲۱ آذر

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۷۰
| |
4083 بازدید
قیمت سکه در بازار امروز جمعه ۲۱ آذر

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,349,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,278,300,000

نیم سکه تک فروشی

727,600,000

ربع سکه تک فروشی

417,600,000

سکه گرمی تک فروشی

189,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,272,000,000

نیم سکه (قبل 86)

625,000,000

ربع سکه (قبل 86)

320,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

102,230,000

حباب سکه بهار آزادی

31,580,000

حباب نیم سکه

104,290,000

حباب ربع سکه

105,620,000

حباب سکه گرمی

35,830,000
