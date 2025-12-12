قیمت سکه در بازار امروز جمعه ۲۱ آذر

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,349,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,278,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
727,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
417,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
189,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,272,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
625,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
320,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
102,230,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
31,580,000
|
حباب نیم سکه
|
104,290,000
|
حباب ربع سکه
|
105,620,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,830,000