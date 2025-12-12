ترامپ: ایران دوست دارد با ما توافق کند

دونالد ترامپ بامداد جمعه در یک نشست خبری مدعی شد که تمایل دارد با ایران به توافق برسد. رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری به تکرار ادعاهایی پرداخته که پیش از این بارها آنها را مطرح کرده و از جمله از تمایل خودش برای توافق با ایران سخن گفته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ در حالی که ماکت یک هواپیمای بی‌۲ را به سمت خودش کشید مدعی شد که آمریکا «توانمندی‌های هسته‌ای ایران را نابود» کرده است. او گفت که این مسئله را «کمیسیون انرژی اتمی» تأیید کرده است. این کمیسیون نام یک سازمان آمریکایی است که در سال ۱۹۷۵ منحل شده است.

ترامپ همچنین مدعی شد که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران باعث شده که توافق صلح میان حماس و اسرائیل میسر شود. او گفت: «چون آنها از ایران می‌ترسیدند ولی الان دیگر کسی از ایران نمی‌ترسد و ایران دوست دارد با ما توافق کند.»

پیش از این رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت مستقیم و با نام بردن از ترامپ ادعای او درباره نابودی برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده است. یک خبرنگار در نشست خبری امشب به ترامپ یادآوری کرد حتی در سند امنیت ملی آمریکا که به تازگی منتشر شده هم گفته نشده که برنامه هسته‌ای ایران نابود شده است. ترامپ در پاسخ بار دیگر گفت که کمیسیون انرژی اتمی گفته که تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده است. او همچنین مدعی شد کسانی که این اماکن را دیده‌اند هم تأیید کرده‌اند که نابود شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش از تمایل خودش هم برای توافق با ایران سخن گفت. او بعد از بیان این ادعا که تهران «خیلی دوست دارد با من به توافق برسد» گفت: « من هم دوست دارم اگر بشود با آن‌ها به توافق برسم.»