میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرتاب سه ماهواره ایرانی در اوایل زمستان

رئیس سازمان فضایی ایران گفت:در حال حاضر پرتاب سه ماهواره سنجشی ایرانی با دقت تصویربرداری 15 متر در اوایل دی ماه قطعی است.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۶۶
| |
460 بازدید

پرتاب سه ماهواره ایرانی در اوایل زمستان

حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پرتاب‌های مداری اظهار کرد: پرتاب‌هایی که قرار بود در آذرماه انجام شود، بر اساس جمع‌بندی‌های فنی به اوایل دی‌ماه منتقل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: طبق برنامه‌ریزی فعلی، اوایل دی‌ماه سه ماهواره، پایا، ظفر و نمونه دوم ماهواره کوثر که هر سه ماهواره سنجشی با دقت‌های تصویربرداری ۱۵ متر هستند به‌صورت هم‌زمان در مدار قرار می‌گیرند.

وی افزود: خبر این پرتاب پیش‌تر اعلام شده بود و اکنون زمان‌بندی آن با قطعیت بیشتری مشخص شده است. هرچند مانند هر پرتاب فضایی ممکن است تغییرات لحظه آخری رخ دهد، اما در حال حاضر پرتاب اوایل دی‌ماه قطعی است.

رئیس سازمان فضایی ایران مهم‌ترین رویداد پیش‌ِرو را همین پرتاب سه‌ماهواره‌ای عنوان کرد و در ادامه درباره پروژه‌های زیرساختی افزود: مرکز فضایی سلماس اکنون در مرحله تست‌های نهایی سایت قرار دارد و پس از پایان این آزمون‌ها، بهره‌برداری رسمی آن آغاز می‌شود. همچنین پایگاه فضایی چناران نیز به‌زودی وارد فاز بهره‌برداری خواهد شد و فرآیندهای نهایی آن در حال انجام است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان فضایی کشور حسن سالاریه پرتاب ماهواره ماهواره ماهواره کوثر خبر فوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساخت ماهواره‌برهای سنگین سریر و قائم در کشور
پرتاپ موفق ۲ ماهواره ایرانی
جزئیات پرتاب ماهواره مخابراتی ناهید ۲
سه ماهواره ایرانی به زودی پرتاب می‌شوند
ده‌ها ماهواره ایرانی در مدار پرتاب
خیز ایران برای منظومه‌های ماهواره‌ای
مسیر توسعه فضایی کشور و واقعیت‌های پیش‌رو
چین با موفقیت یک ماهواره جدید پرتاب کرد
تونس نخستین ماهواره بومی خود را راهی فضا کرد
معرفی پروژه‌های ماهواره‌‌ای ایران در سال جدید
امکان یافتن محل دقیق سقوط هواپیما از طریق ماهواره
مقایسه صنعت فضایی ایران با کشورهای پیشرو
ماهواره چمران۱ با موفقیت به فضا پرتاب شد
سه ماهواره به زودی به فضا پرتاب می‌شود
در پاییز یک ماهواره به فضا پرتاب می کنیم
ماهواره‌هایی که شرکت اسپیس اکس به فضا پرتاب کرد
ماهواره «طلوع ۳» امسال به هوا پرتاب می‌شود
ماهواره چمران ۱ در مدار تثیبت شده است
سه مجموعه ماهواره در کشور آماده پرتاب است
روسیه ماهواره جدید خود را آماده پرتاب به فضا می‌کند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dzS
tabnak.ir/005dzS