پرتاب سه ماهواره ایرانی در اوایل زمستان

حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای پرتابهای مداری اظهار کرد: پرتابهایی که قرار بود در آذرماه انجام شود، بر اساس جمعبندیهای فنی به اوایل دیماه منتقل شده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: طبق برنامهریزی فعلی، اوایل دیماه سه ماهواره، پایا، ظفر و نمونه دوم ماهواره کوثر که هر سه ماهواره سنجشی با دقتهای تصویربرداری ۱۵ متر هستند بهصورت همزمان در مدار قرار میگیرند.
وی افزود: خبر این پرتاب پیشتر اعلام شده بود و اکنون زمانبندی آن با قطعیت بیشتری مشخص شده است. هرچند مانند هر پرتاب فضایی ممکن است تغییرات لحظه آخری رخ دهد، اما در حال حاضر پرتاب اوایل دیماه قطعی است.
رئیس سازمان فضایی ایران مهمترین رویداد پیشِرو را همین پرتاب سهماهوارهای عنوان کرد و در ادامه درباره پروژههای زیرساختی افزود: مرکز فضایی سلماس اکنون در مرحله تستهای نهایی سایت قرار دارد و پس از پایان این آزمونها، بهرهبرداری رسمی آن آغاز میشود. همچنین پایگاه فضایی چناران نیز بهزودی وارد فاز بهرهبرداری خواهد شد و فرآیندهای نهایی آن در حال انجام است.