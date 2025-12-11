میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب

سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد نفتکش ونزوئلا به دلیل «انتقال نفت در بازار سیاه به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران» توقیف شده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۴۸
| |
1312 بازدید
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب

به گزارش تابناک به نقل از فاکس نیوز، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید شامگاه پنجشنبه طی جلسه توجیهی با اشاره به توقیف نفتکش ونزوئلایی مدعی شد: «کشتی توقیف‌شده ونزوئلایی بخشی از ناوگان سایه بود که نفت تحریم شده را به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران حمل می‌کرد.»

بنا بر این گزارش، سخنگوی کاخ سفید در ادامه ادعای خود گفت: «وزارت دادگستری ایالات متحده با صدور یادداشتی توقیف نفتکش ونزوئلایی را به دلیل مشمول تحریم بودن آن تایید کرده است.»

وزارت امور خارجه ونزوئلا نیز پیش از این اعلام کرد: «ما سرقت آشکار یک نفتکش توسط ایالات متحده در کارائیب را محکوم می‌کنیم و آن را یک دزدی دریایی بین‌المللی می‌دانیم.»

کارولین لویت در ادامه ادعایش گفت: «ما به تحریم‌های ونزوئلا متعهد هستیم و اجازه نمی‌دهیم نفتکش‌های این کشور برای تامین مالی تروریسم مواد مخدر نفت بفروشند.»

سخنگوی کاخ سفید گفت: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نگران مکالمه تلفنی اخیر بین «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا نیست.

پیش از این، کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین با مادورو در مورد توسعه روابط دوستانه در چارچوب مشارکت راهبردی ۲ کشور گفت‌وگو کرده و حمایت روسیه از روند دولت فعلی ونزوئلا را مجددا برجسته کرده است.

لویت در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ از این تماس تلفنی نگران است، به خبرنگاران گفت: «فکر نمی‌کنم این موضوع به هیچ وجه برای رئیس‌جمهور ترامپ نگران کننده باشد.»

سخنگوی کاخ سفید درباره جنگ اوکراین اظهار کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ از هر ۲ طرف این جنگ به شدت ناامید است. او از جلسات صرفا برای ملاقات خسته شده و دیگر حرف نمی‌خواهد، او عمل می‌خواهد.»

او همچنین تاکید کرد که ترامپ از پاسخ اوکراین به پیشنهاد صلح ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری با روسیه مطلع است.

کارولین لویت در این نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ از پیشنهاد صلح اوکراین مطلع است، گفت: «بله، رئیس‌جمهور ترامپ مطلع است. همچنین، فرصتی برای توافق صلح در اوکراین وجود دارد و اگر ارزشش را داشته باشد، در جلسه آتی شرکت خواهیم کرد.»

سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا از دستیابی به صلح پایدار در غزه اطمینان حاصل خواهد کرد، گفت: «ما شورای صلح غزه و دولت تکنوکرات را در زمان مناسب اعلام خواهیم کرد.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا کاخ سفید ونزوئلا نفتکش تحریم نفت ایران سپاه
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
ژنرال آمریکایی: همچنان نگران نیات ایران هستم!
پوتین حمایت خود را از دولت ونزوئلا اعلام کرد
واکنش ایران به توقف نفتکش ونزوئلایی توسط آمریکا
تصاویر حمله کماندوهای ارتش آمریکا و توقیف نفتکش ونزوئلا
تمجید وزیر خارجه ونزوئلا از حمایت ایران
ماچادو به ایران و روسیه اتهام زد
«هدف بعدی» کارزار ضدقاچاق ترامپ!
هشدار مادورو به واشنگتن پس از توقیف کشتی
توقیف نفتکش حامل نفت تحریم‌شده ایران و ونزوئلا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۹ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dzA
tabnak.ir/005dzA