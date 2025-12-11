ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب

سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد نفتکش ونزوئلا به دلیل «انتقال نفت در بازار سیاه به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران» توقیف شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فاکس نیوز، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید شامگاه پنجشنبه طی جلسه توجیهی با اشاره به توقیف نفتکش ونزوئلایی مدعی شد: «کشتی توقیف‌شده ونزوئلایی بخشی از ناوگان سایه بود که نفت تحریم شده را به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران حمل می‌کرد.»

بنا بر این گزارش، سخنگوی کاخ سفید در ادامه ادعای خود گفت: «وزارت دادگستری ایالات متحده با صدور یادداشتی توقیف نفتکش ونزوئلایی را به دلیل مشمول تحریم بودن آن تایید کرده است.»

وزارت امور خارجه ونزوئلا نیز پیش از این اعلام کرد: «ما سرقت آشکار یک نفتکش توسط ایالات متحده در کارائیب را محکوم می‌کنیم و آن را یک دزدی دریایی بین‌المللی می‌دانیم.»

کارولین لویت در ادامه ادعایش گفت: «ما به تحریم‌های ونزوئلا متعهد هستیم و اجازه نمی‌دهیم نفتکش‌های این کشور برای تامین مالی تروریسم مواد مخدر نفت بفروشند.»

سخنگوی کاخ سفید گفت: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نگران مکالمه تلفنی اخیر بین «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا نیست.

پیش از این، کاخ کرملین اعلام کرد که پوتین با مادورو در مورد توسعه روابط دوستانه در چارچوب مشارکت راهبردی ۲ کشور گفت‌وگو کرده و حمایت روسیه از روند دولت فعلی ونزوئلا را مجددا برجسته کرده است.

لویت در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ از این تماس تلفنی نگران است، به خبرنگاران گفت: «فکر نمی‌کنم این موضوع به هیچ وجه برای رئیس‌جمهور ترامپ نگران کننده باشد.»

سخنگوی کاخ سفید درباره جنگ اوکراین اظهار کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ از هر ۲ طرف این جنگ به شدت ناامید است. او از جلسات صرفا برای ملاقات خسته شده و دیگر حرف نمی‌خواهد، او عمل می‌خواهد.»

او همچنین تاکید کرد که ترامپ از پاسخ اوکراین به پیشنهاد صلح ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری با روسیه مطلع است.

کارولین لویت در این نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ از پیشنهاد صلح اوکراین مطلع است، گفت: «بله، رئیس‌جمهور ترامپ مطلع است. همچنین، فرصتی برای توافق صلح در اوکراین وجود دارد و اگر ارزشش را داشته باشد، در جلسه آتی شرکت خواهیم کرد.»

سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه آمریکا از دستیابی به صلح پایدار در غزه اطمینان حاصل خواهد کرد، گفت: «ما شورای صلح غزه و دولت تکنوکرات را در زمان مناسب اعلام خواهیم کرد.»