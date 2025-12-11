به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، روز پنجشنبه اعلام کرد رژیم اسرائیل با مشارکت ترکیه در نیروی ثبات بینالمللی در نوار غزه مخالف است.
با این حال، فیدان تأکید کرد تلآویو در این زمینه «تنها تصمیم گیرنده» نیست و تصمیمگیری نهایی تنها به این رژیم محدود نمیشود.
وی در اظهاراتی که توجه محافل بینالمللی را به خود جلب کرد، به مواضع آنکارا مبنی بر لزوم نقشآفرینی در ترتیبات پسا جنگ غزه اشاره کرد و متذکر شد ترکیه به تلاشهای دیپلماتیک خود برای تضمین صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.
مقامات اسراییلی بارها مخالفت خود را با مشارکت ترکیه در نیروی ثبات بین المللی در نوار غزه اعلام کرده اند.