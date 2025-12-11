راز قتل مرد ۴۸ ساله ‌در اشتهارد کشف شد

فرمانده انتظامی اشتهارد از شناسایی و دستگیری زن ۴۲ ساله ‌که اقدام به قتل همسرش کرده بود، در این شهرستان خبر داد.‌

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از پلیس البرز، سرهنگ "علی عزیزی" روز پنجشنبه اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده اعلام مفقودی یک مرد ۴۸ ساله به پلیس آگاهی شهرستان اشتهارد؛ تیمی ویژه از کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی شهرستان رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه ماموران از اطرافیان فرد فقدانی مشخص شد که همسر وی اظهارات ضد و نقیضی ارائه می دهد و با هماهنگی قضایی همسر او برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شد.

عزیزی بیان کرد: این متهمه ابتدا در بازجویی های پلیس منکر هر گونه قتل شد اما با توجه به رفتار و گفتار مشکوک او و ادامه روند بازجویی و به کارگیری روش های ویژه پلیسی و بازجویی تخصصی از وی، در نهایت راز قتل هولناک مرد گمشده را فاش کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد گفت: متهمه در بازجویی های شکل گرفته اعتراف کرد که به دلیل اذیت و آزارهای همسرش با او مشکل داشته و در روز حادثه همسرش را زمانی که در خواب بوده با ضربه زدن به سر وی به وسیله تیشه و ضربات چاقو به شکمش به قتل رسانده و عنوان داشت وی را در حیاط منزل دفن نموده است.

وی خاطرنشان کرد: متهمه پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار روانه زندان شد.