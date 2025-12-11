اگر ساکن این شهرها هستید، برای برف آماده باشید +نقشه

بر اساس تازه‌ترین برآوردهای هواشناسی، چندین شهرستان در نوار غربی کشور در آستانه تجربه یکی از پربرف‌ترین روزهای زمستان قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک، بر اساس نقشه‌ پیش‌بینی تجمیعی بارش برف طی پنج روز آینده، تعدادی شهرستان در نوار غربی و جنوب‌غربی کشور شاهد بیشترین مقادیر بارش برف خواهند بود.

این نقشه که از داده‌های هواشناسی تهیه شده، نشان می‌دهد شدت بارش‌ها در برخی مناطق به طور محسوسی بیشتر از سایر نقاط کشور خواهد بود.

بر پایه نقشه منتشر شده، شهرستان‌های واقع در استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و بخش‌هایی از فارس و اصفهان بیشترین میزان بارش برف را تجربه خواهند کرد.

رنگ‌های پررنگ‌تر در نقشه، نشان‌دهنده بارش‌های قابل توجه و احتمال اختلال در تردد جاده‌ای هستند.

در بخش‌های مرکزی، شمال‌شرق و جنوب کشور بارش‌ها پراکنده‌تر و با شدت کمتر پیش‌بینی شده و مناطق زیادی نیز بدون بارش قابل ملاحظه خواهند بود.

کارشناسان هواشناسی توصیه می‌کنند، مسافران از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند. همچنین ساکنان مناطق کوهستانی تمهیدات لازم برای سرمای شدید و انسداد احتمالی مسیرها را در نظر بگیرند.

دامداران و کشاورزان نسبت به کاهش دما و بارش برف تصمیمات ایمنی اتخاذ کنند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد کشور در پنج روز آینده شاهد الگوی بارشی ناهمگون خواهد بود و انتظار می‌رود بیشترین تأثیرات جوی در غرب و جنوب‌غرب کشور رخ دهد.