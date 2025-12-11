میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خالق «قصه‌های مجید» در بیمارستان بستری شد

هوشنگ مرادی کرمانی جراحی شد و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۲۶
| |
2687 بازدید
|
۳
خالق «قصه‌های مجید» در بیمارستان بستری شد

به گزارش تابناک، هومن مرادی کرمانی، فرزند هوشنگ مرادی کرمانی درباره وضعیت این نویسنده پیشکسوت و خالق «قصه‌های مجید» به ایسنا گفت: پدرم چند وقتی بود از حال می‌رفت. ابتدا فاصله این اتفاق زیاد بود و ما فکر می‌کردیم به خاطر افت قند یا فشار باشد، اما در هفته اخیر تعداد این از حال رفتن‌ها بیشتر شد و با تشخیص اورژانس و مشورت با پزشکانش به بیمارستان منتقل شد. برای اینکه متوجه شوند منشأ این ماجرا چیست آزمایش بر روی انجام شد که شاید مغز و شاید ضعف قلب باشد.

او افزود: در دو روز گذشته هولتر گذاشتند. امروز (پنجشنبه، ۲۰ آذر) آنژیوگرافی نیز انجام شد و در قلبش باتری گذاشتند. 

هومن مرادی کرمانی خاطرنشان کرد: خدا را شکر وضعیت پدر خوب است و فعلا در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. دکتر فردا او را معاینه می‌کند تا بگویند ادامه درمان به چه شکل باشد و کی می‌تواند از بیمارستان مرخص شود.

روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم در خبری اعلام کرد: هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که روز یکشنبه در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، امروز (پنجشنبه، ۲۰ آذر) با رایزنی گروهی از پزشکان متخصص و به‌منظور کار گذاشتن باتری در قفسهٔ سینه، جراحی شد.

برای استاد هوشنگ مرادی کرمانی، تندرستی و طول عمر آرزومندیم‌.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده قصه های مجید بیمارستان بیماری قلبی آنژیوگرافی
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هوشنگ مرادی کرمانی دیگر نمی نویسد؛ «جوان ترها بنویسند»/ در تفاوت سیاست و هنر
پیگیری نامگذاری معبری به نام «هوشنگ مرادی کرمانی»
خداحافظی هوشنگ مرادی‌کرمانی ازدنیای نویسندگی
آخرین وضعیت سلامتی هوشنگ مرادی کرمانی
نوشته‌هايم نه خوب مي‌كند، نه مي‌كشد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
حنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
انشالله صحیح وسالم از بیمارستان مرخص می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
این هم از آخر و عاقبت آدمیزاد ...
اباذر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
از صمیم قلب برای سلامتی و پویایی و پایایی این هنرمند خلاق و نویسنده توانمند و خاطره ساز دعا می کنیم.
سایر اخبار

خالق «قصه‌های مجید» در بیمارستان بستری شد

فال حافظ امروز: فرصت بزرگ زندگی ات نزدیک شده

فال امروزت چه چیزی را فریاد می زند؟!

اعظم آیتی درگذشت

آخرین وضعیت رضا امیرخانی

فال حافظ: یک مشکل کوچک دارید!

فرمانده نیروی هوایی نویسندگان از «ارمیا» تا سقوط در ارتفاعات مُشا

فرمانده نیروی هوایی نویسندگان از «ارمیا» تا سقوط در ارتفاعات مُشا

فال حافظ برای امروز ۱۰ آذر:خبرهای خوبی دارم

آخرین وضعیت رضا امیرخانی پس از سانحه سقوط

دانشجویان به‌خاطر شبکه‌های اجتماعی گمان می‌کنند همه‌چیز را می‌دانند/پیش از انقلاب جلسات شعر محدود بودند

برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۹ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dyo
tabnak.ir/005dyo