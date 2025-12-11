به گزارش تابناک، هومن مرادی کرمانی، فرزند هوشنگ مرادی کرمانی درباره وضعیت این نویسنده پیشکسوت و خالق «قصه‌های مجید» به ایسنا گفت: پدرم چند وقتی بود از حال می‌رفت. ابتدا فاصله این اتفاق زیاد بود و ما فکر می‌کردیم به خاطر افت قند یا فشار باشد، اما در هفته اخیر تعداد این از حال رفتن‌ها بیشتر شد و با تشخیص اورژانس و مشورت با پزشکانش به بیمارستان منتقل شد. برای اینکه متوجه شوند منشأ این ماجرا چیست آزمایش بر روی انجام شد که شاید مغز و شاید ضعف قلب باشد.

او افزود: در دو روز گذشته هولتر گذاشتند. امروز (پنجشنبه، ۲۰ آذر) آنژیوگرافی نیز انجام شد و در قلبش باتری گذاشتند.

هومن مرادی کرمانی خاطرنشان کرد: خدا را شکر وضعیت پدر خوب است و فعلا در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. دکتر فردا او را معاینه می‌کند تا بگویند ادامه درمان به چه شکل باشد و کی می‌تواند از بیمارستان مرخص شود.

روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم در خبری اعلام کرد: هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که روز یکشنبه در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، امروز (پنجشنبه، ۲۰ آذر) با رایزنی گروهی از پزشکان متخصص و به‌منظور کار گذاشتن باتری در قفسهٔ سینه، جراحی شد.

برای استاد هوشنگ مرادی کرمانی، تندرستی و طول عمر آرزومندیم‌.