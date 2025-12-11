میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز پنجشنبه ۲۰ آذر

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ همراه با رشد قیمت دلار و افزایش تقاضا در روند صعودی بازگشایی شد. قیمت سکه در تمامی قطعات بالا رفت و حباب سکه نیز در برخی قطعات افزایشی شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۲۳
| |
1263 بازدید
|
۱

آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز پنجشنبه ۲۰ آذر

به گزارش تابناک، قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در روند صعودی بازگشایی شد. قیمت سکه در تمامی قطعات افزایش یافت و سکه امامی روی مرز کانال ۱۳۳ میلیونی قرار گرفت. قیمت طلا نیز رشد کرد و طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی معامله شد. رشد قیمت دلار و افزایش تقاضا اثر کاهشی اونس طلای جهانی را خنثی کرده و بازار طلا و سکه را در مسیر صعودی قرار داده است. ضمن آنکه ماندگاری اونس در سطح ۴۲۰۰ دلاری، طرفداران طلا را به رشد دوباره امیدوار کرده است.

گفتنی است، اونس جهانی طلا امروز با کاهش ۱۸ دلاری با رقم ۴۲۱۴ دلار به ثبت رسیده است. همچنین دلار امروز رشد کرده و در کف کانال ۱۲۵ هزار تومانی معامله می‌شود.

قیمت نقره ۶,۵۰۰ تومان افزایش یافت

قیمت اونس جهانی نقره امروز با ۵۰ سنت افزایش، با رقم ۶۲ دلار و ۱۳ سنت به ثبت رسید. گرم نقره ۹۹۹ در بازار داخل با ۶ هزار و ۵۴۰ تومان افزایش، روی رقم ۲۶۳ هزار و ۴۶۰ تومان قرار گرفت.

قیمت سکه در تمامی قطعات رشد کرد

قیمت سکه امروز در تمامی قطعات افزایش یافته است. سکه امامی با ۵۰۰ هزار تومان افزایش، با رقم ۱۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت سکه بهار آزادی با افزایش ۵۲۰ هزار تومانی، روی رقم ۱۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قرار گرفته است.

قیمت نیم سکه با ۴۷۰ هزار تومان و ربع سکه با ۶۱۰ هزار تومان افزایش، به ترتیب با رقم‌های ۷۱ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان و ۴۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان ثبت شده‌اند. قیمت سکه گرمی نیز با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی، با رقم ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

حباب سکه ناتراز شد

حباب سکه امروز در برخی قطعات افزایشی و در برخی قطعات دیگر کاهشی است. حباب سکه امامی ۵۸ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی ۶۸ هزار تومان کاهش یافت؛ حباب نیم سکه ۱۹۱ هزار تومان، ربع سکه ۴۷۱ هزار تومان و حباب سکه گرمی نیز ۳۱ هزار تومان افزایش داشت.

مثقال طلا ۵۵ میلیونی شد

بازار طلا امروز در روند صعودی قرار گرفته است. قیمت هر مثقال طلا در این لحظه با ۳۶۵ هزار تومان افزایش، روی رقم ۵۵ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان قرار گرفته است. هر گرم طلای ۱۸ عیار، با ۸۱ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش، با رقم ۱۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت طلای دست دوم نیز با ۸۰ هزار و ۱۷۶ تومان افزایش، با رقم ۱۲ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۷۵ تومان به ثبت رسیده است.

طلا بازار طلا سکه قیمت سکه سکه امامی دلار
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
