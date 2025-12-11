ارتش روسیه از تصرف شهر مهم «سیورسک» خبر داد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل ارتش روسیه شامگاه پنجشنبه در گزارشی به «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه از تصرف شهر «سیورسک» در دونباس خبر داد.
شهر سیورسک یک نقطه کلیدی برای برقراری کنترل کامل بر مرز مشترک جمهوریهای خلق لوهانسک و دونتسک است.
ژنرال روس همچنین خبر داده «نیروهای روس شهرکهای کوچروفکا و کوریلوکا را آزاد کردند.»
بنا بر این گزارش، رئیس ستاد کل ارتش روسیه گفت: «تلاشهای اصلی گروه رزمی سِوِر بر تعمیق منطقه امنیتی در مناطق سومی و خارکف متمرکز است و گروه رزمی زاپاد به عملیات رزمی در ساحل چپ رودخانه اوسکول ادامه میدهد.»
ژنرال گراسیموف در ادامه تاکید کرد: «گروه رزمی یوگ با نبرد در شهرک کنستانتینوکا، جایی که اکنون ۴۵ درصد از ساختمانها تحت کنترل روسیه است، در حال پیشروی است و نبردهای خیابانی به عنوان بخشی از آزادسازی گولیاپول در منطقه زاپوریژیا ادامه دارد.»
رئیس ستاد کل ارتش روسیه در پایان خاطر نشان کرد: «نیروهای روسیه مطابق با اهداف عملیات ویژه نظامی عمل میکنند.»
درحالیکه روسیه روزانه از دستاوردهای نظامی خود در جنگ اوکراین خبر میدهد، «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین چند روز پیش اذعان کرد که کشورش قدرت بازپسگیری کریمه یا سایر سرزمینهای تحت کنترل روسیه را ندارد.