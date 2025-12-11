میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستگیری ۳ عضو باند سرقت ۱۵ میلیاردی منزل در تهران

جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: پرونده به صورت ویژه در اختیار تیم تخصصی سرقت منازل پایگاه یک قرار گرفت و کارآگاهان به محل اعزام شدند. بررسی‌ها نشان داد سرقت به شیوه بالکن‌روی و تخریب درب بالکن انجام شده و هیچ‌گونه اثر انگشت قابل استناد در صحنه کشف نشد.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۱۸
| |
763 بازدید
دستگیری ۳ عضو باند سرقت ۱۵ میلیاردی منزل در تهران

به گزارش تابناک، سرهنگ کارآگاه کرم یوسف‌وند، جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر اظهار کرد: در اواسط خرداد ماه سال ۱۴۰۲، پرونده ایمنی بر سرقت منزل به شکایت شخصی از کلانتری ۱۰۱تجریش به پلیس آگاهی ارجاع شد. 

سرقت به شیوه بالکن‌روی و تخریب درب بالکن

وی افزود: شاکی اعلام کرده بود که در ساعت ۱۱:۳۰ روز سرقت، منزل خود واقع در محدوده تجریش را ترک و پس از چند روز مراجعه کرده که پس از ورود متوجه تخریب درب اتاق خواب‌ها، به هم‌ریختگی خانه و باز شدن بدون تخریب درب گاوصندوق داخل کمد شده است. سارق یا سارقان اموالی شامل ساعت‌های لوکس زنانه و مردانه، جواهرات، طلاجات با برند خارجی، ۱۲ هزار دلار و یورو، چند تلفن همراه سامسونگ و اقلام دیگر به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان را سرقت کرده بودند. 

جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: پرونده به صورت ویژه در اختیار تیم تخصصی سرقت منازل پایگاه یک قرار گرفت و کارآگاهان به محل اعزام شدند. بررسی‌ها نشان داد سرقت به شیوه بالکن‌روی و تخریب درب بالکن انجام شده و هیچ‌گونه اثر انگشت قابل استناد در صحنه کشف نشد. تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز تنها نشان‌دهنده خودروی سارقان از نوع ریو بود که پلاک آن قابل استخراج نبود. 

سرهنگ یوسف‌وند گفت: به دلیل باز شدن بدون تخریب درب گاوصندوق، احتمال داخلی بودن سرقت مطرح و تحقیقات از افراد مظنون معرفی‌شده توسط شاکی انجام شد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. از آنجا که شاکی و همسرش ساکن خارج از کشور بوده و مدت‌زمان کمی در ایران حضور داشتند، دایره تحقیقات محدود و تمرکز بر بستگان درجه یک و افراد دارای تردد به منزل صورت گرفت. 

سارقان چه کسانی بودند؟

وی ادامه داد: در جریان پیگیری‌های دو ساله، مشخص شد که خواهر شاکی با خانمی که چند سال با وی رابطه دوستی داشته و به منزل شاکی رفت‌وآمد می‌کرده، ارتباط نزدیک داشته است. با اقدامات اطلاعاتی مشخص شد نامبرده در زمان سرقت با همسرش و فردی دیگر در تماس بوده و بررسی‌های پلیسی حضور هر دو نفر را در محل سرقت از ساعت ۲۲ تا ۲۴ همان شب تأیید کرد. همچنین بررسی‌ها نشان داد خودرو ریو متعلق به همسر دوست خواهر شاکی نیز در محل جرم تردد داشته است. 

این مقام پلیسی افزود: پس از سرقت، سارقان با همان خودرو به محل سکونت دوست خواهر شاکی رفته و سپس عازم شهرستان شده‌اند. در ادامه با هماهنگی قضایی و با توجه به‌عدم حضور شاکی در ایران، پیگیری پرونده از طریق فضای مجازی ادامه یافت. شاکی پس از چند روز اعلام کرد خواهرش تأیید کرده که همراه دوستش بدون اطلاع او وارد منزل شده‌اند، اما از ترس موضوع را پنهان کرده بود. 

سرهنگ یوسف‌وند خاطرنشان کرد: با اخذ نیابت قضایی، کارآگاهان پلیس آگاهی ۱۰ آبان ماه طی سه عملیات جداگانه در شهرستان‌های شمالی کشور موفق به دستگیری سه متهم اصلی شامل شدند. متهمان پس از انتقال به پایگاه در بازجویی‌ها به بزه انتسابی اعتراف کردند. 

به گفته وی، متهمه اعتراف کرد که هنگام حضور در منزل شاکی همراه خواهر وی، رمز گاو صندوق را از مکالمه تلفنی شاکی شنیده و به ذهن سپرده است. پس از اطلاع از ورود اموال با ارزش توسط شاکی و اعتماد خانواده به وی، موضوع را با همسرش در میان گذاشته و تصمیم به سرقت گرفته بودند. پس از سرقت، اموال برای مدتی در ویلای او در شهرهای شمالی زیرخاک مخفی و پس از چند روز اموال مسروقه را در طلا فروشی‌های سطح شهر مورد نظر به فروش رسانده است. 

جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در بررسی حساب‌های بانکی و معاملات، چهار نفر از طلافروشان که اقدام به خرید طلاهای مسروقه کرده بودند شناسایی و با مجوز قضایی در شهرستان و تهران دستگیر شدند و همگی به خرید اموال مسروقه اعتراف کردند. 
سرهنگ یوسف‌وند در پایان تصریح کرد: با توجه به دستگیری سارقان و مالخران، اقدامات در جهت کشف اموال مسروقه و تکمیل تحقیقات پلیسی تحت رسیدگی است.

روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
