استخدام نگهبان با شرایط عجیب/حقوق تا ۱۰۰ میلیون،کار ۵ساعت،مرخصی ۳روز در هفته

بر اساس مشخصات یک آگهی برای استخدام نگهبان حقوق بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با ۵ ساعت کار روزانه و سه روز مرخصی هفتگی و البته سکونت و غذای رایگان در نظر گرفته شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، دیگر مشخصات عجیب این آگهی به شرح زیر است:

- عنوان: نگهبان و حراست / سرایداری و نظافت

- حقوق ماهانه: ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان

- ساعت کاری روزانه: فقط ۵ ساعت

- مرخصی: ۳ روز کامل در هفته

- مزایا: مسکن، آب، برق، گاز و غذا کاملاً رایگان + بیمه

- سابقه و تحصیلات: لازم نیست (ابتدایی یا راهنمایی کافی)

- امکان کار در منزل: دارد

- شیوه پرداخت: ماهانه

در توضیحات آگهی آمده:

«به چند نفر سرایدار یا نگهبان در یک مجموعه ثبت‌شده معتبر نیازمندیم. ما کاریابی نیستیم و بابت استخدام پولی دریافت نمی‌شود. لطفاً پاسخ سوالات زیر را همراه نام و شماره تماس بفرستید:- چند کلاس درس خواندید؟

- الان چند سالتان است؟

- در حال حاضر ساکن کجا هستید؟

- متأهل یا مجرد هستید؟»

تا لحظه انتشار خبر، آگهی همچنان فعال است.

یک کارشناس در این باره گفت: به احتمال بسیار بالا، این آگهی کلاهبرداری از نوع رایج «استخدام جعلی» است که هدفش جمع‌آوری اطلاعات هویتی و سپس درخواست وجه بابت تضمین، لباس فرم یا بیمه است.