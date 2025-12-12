عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش بیست درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: انتظار می‌رود تمامی تصمیم گیری‌ها مبتنی بر اقعیت‌های اقتصاد امروز ما که گرفتار آن است، باشد.

مهدی اسماعیلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر افزایش 20 درصدی میزان حقوق کارمندان، اظهار کرد: در شرایطی که تورم و گرانی هر روز فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند، بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان به یکی از موضوعات اصلی در محافل اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: تصمیمات دولت باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی امروز باشد و صرفاً افزایش عددی حقوق نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی اقشار حقوق‌بگیر باشد.

اسماعیلی با اشاره به شنیده‌ها درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده گفت: این رقم در برابر تورم موجود، تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت است. کارگران و کارمندانی که شغل پایدار و درآمد کافی ندارند، با چنین افزایش محدودی همچنان در تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل خواهند بود.

وی افزود: برخی پیشنهاد کرده‌اند که افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام شود، اما اصل ماجرا این است که هرگونه تصمیم باید متناسب با نرخ واقعی تورم و گرانی باشد. اگر دولت شجاعانه وارد عمل نشود و قرارگاه اقتصادی برای مهار تورم تشکیل ندهد، افزایش حقوق به تنهایی هیچ اثر پایداری نخواهد داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین تأکید کرد: مجلس آماده پشتیبانی از تصمیمات دولت است، اما انتظار می‌رود این تصمیمات بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و با هدف بازگرداندن قدرت خرید مردم اتخاذ شود.