مهدی اسماعیلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر افزایش 20 درصدی میزان حقوق کارمندان، اظهار کرد: در شرایطی که تورم و گرانی هر روز فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد میکند، بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان به یکی از موضوعات اصلی در محافل اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: تصمیمات دولت باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی امروز باشد و صرفاً افزایش عددی حقوق نمیتواند پاسخگوی مشکلات معیشتی اقشار حقوقبگیر باشد.
اسماعیلی با اشاره به شنیدهها درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده گفت: این رقم در برابر تورم موجود، تنها یک مُسکن کوتاهمدت است. کارگران و کارمندانی که شغل پایدار و درآمد کافی ندارند، با چنین افزایش محدودی همچنان در تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل خواهند بود.
وی افزود: برخی پیشنهاد کردهاند که افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام شود، اما اصل ماجرا این است که هرگونه تصمیم باید متناسب با نرخ واقعی تورم و گرانی باشد. اگر دولت شجاعانه وارد عمل نشود و قرارگاه اقتصادی برای مهار تورم تشکیل ندهد، افزایش حقوق به تنهایی هیچ اثر پایداری نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین تأکید کرد: مجلس آماده پشتیبانی از تصمیمات دولت است، اما انتظار میرود این تصمیمات بر پایه واقعیتهای اقتصادی و با هدف بازگرداندن قدرت خرید مردم اتخاذ شود.