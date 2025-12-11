طالبان جنگیدن خارج از افغانستان را ممنوع کرد

در بحبوحه تشدید تنش‌های مرزی میان کابل و اسلام‌آباد، برخی منابع آگاه از صدور سندی رسمی از سوی دولت طالبان برای ممنوعیت حضور شهروندان این کشور در هر گونه میدان جنگی خارج از مرزهای افغانستان و نیز استفاده از خاک این کشور علیه هر کشور دیگری خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از العربیه، برخی منابع آگاه افشا کردند که دولت طالبان در کابل، نشست گسترده‌ای با حضور نزدیک به ۱۰۰۰ عالم دینی از مناطق مختلف افغانستان و با حضور «ملا حسن آخوند» نخست وزیر و «عبدالحکیم شرعی» قاضی القضات، چهره نزدیک به رهبر طالبان برگزار کرد.

این منابع اظهار کردند: در پایان این نشست سندی صادر شد که حاوی فتواها و تصمیماتی برای ممنوعیت جنگ در خارج از خاک افغانستان بود و طبق آنها دولت افغانستان موظف است در مورد کسانی که در جبهه‌های جنگ خارج از این کشور حضور می‌یابند، اقدامات تنبیهی را در پیش بگیرد.



منابع یاد شده گفتند: این نشست به دستور مستقیم «ملا هبت‌الله آخندزاده» رهبر طالبان و در سایه تنش های منطقه‌ای موجود در اطراف افغانستان برگزار شد و بر اساس دستورالعمل‌های صادره در این نشست، علمای دینی به دولت افغانستان اختیارات گسترده‌ای دادند تا هرگونه اقدام لازم را برای متخلفان این تصمیم در پیش بگیرند.

العربیه به سند صادر شده از این نشست دست یافته است. این سند شامل پنج دستورالعمل اصلی است که مهمترین آن تاکید بر این مساله است که هیچ شهروند افغانستانی اجازه ندارد برای فعالیت‌های نظامی یا رزمی به کشورهای دیگر برود. همچنین در این سند تاکید شده که دولت افغانستان به هیچ یک از شهروندان خود اجازه نمی‌دهد کشور را به قصد رفتن برای جنگ ترک کند.

همینطور در این سند تضمین شده که طالبان متعهد است از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده نشود و هیچ کسی نباید این تعهد را نقض کند.

برخی کارشناسان معتقد هستند این سازوکار وسیعی است که تنها به شهروندان افغانستانی محدود نبوده بلکه شامل حال تمامی کسانی که در این کشور حضور دارند نیز می‌شود.

همچنین در این سند بر لزوم دفاع از افغانستان در برابر هرگونه تجاوزی و نقش علمای دینی در اظهارنظر و توصیه به پایبندی به این دستورالعمل‌ها در تمامی مسایل کشور تاکید شده است.

این نشست در سایه بروز تنش‌های مرزی شدیدی میان افغانستان و پاکستان از ماه اکتبر برگزار شد. از آن زمان در مرزهای ۲ کشور درگیری‌های خشونت‌آمیز و بی‌سابقه‌ای شکل گرفته که به کشته و زخمی شدن صدها تن از هر ۲ طرف منجر شد و پاکستان دولت طالبان را متهم کرد که نیروهای خود اجازه می‌دهد از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی حملات علیه آن استفاده کنند.

اسلام‌آباد از کابل خواسته اقدامات جدی را برای مهار گروه طالبان پاکستان در پیش بگیرد، طالبان افغانستان نیز در مقابل هرگونه حضور نیروهای خارجی در این کشور را تکذیب کرده است.

نیروهای پاکستانی در طول چهار سال گذشته حملات هوایی متعددی به مناطقی در داخل خاک افغانستان در نزدیکی مرزهای ۲ کشور داشته و اعلام کردند که نیروهایی از طالبان پاکستان را هدف قرار دادند اما افغانستان اعلام کرد که افراد هدف قرار گرفته پناهجویان پاکستانی مقیم این کشور بودند.

سال گذشته دولت طالبان از طرحی برای انتقال پناهجویان پاکستانی به مناطقی دور از خط مرزی با هدف کاهش سطح تنش‌ها خبر داد اما پاکستان این اقدامات را ناکافی دانست.

در سندی که العربیه به آن دست یافته، تاکید شد که حاکم شرعی به هیچ افغانستانی اجازه نداده برای جنگ به خارج از کشور برود و هر گونه تخلفی در این زمینه نافرمانی محسوب می‌شود و دولت حق این را دارد که اقدامات لازم را در مورد متخلفان در پیش بگیرد.

یکی از مسوولان ارشد دولت طالبان گفت: این نشست در ارتباط با تنش‌ها با پاکستان و یا درباره جنبش طالبان پاکستان نبود، نشستی با حضور علمای دینی به دستور رهبر طالبان برای جلوگیری از مشارکت مردم افغانستان در جنگ‌ها خارج از این کشور در پاکستان یا هر جای دیگری بود.

این مقام افغانستانی که نخواست نامش فاش شود، افزود: اینها تصمیم‌های مهمی ازنظر زمانی هستند و کشورهای منطقه می‌توانند آنها را مثبت ارزیابی کنند چراکه نشان‌دهنده پایبندی طالبان به ممانعت از استفاده از خاک کشورش علیه هر کشور دیگری است.

همچنین علمای طالبان در این نشست بر لزوم ایجاد روابط خوب و سازنده میان کشورهای اسلامی در چارچوب برادری تاکید کرده و خواستار کنار گذاشتن درگیری‌ها و اختلاف‌نظرها و بالا بردن سطح آگاهی مردم از طریق منبرهای دینی شدند.

برخی کارشناسان بر این باور هستند، سندی که در این نشست صادر شد، به منزله پیام اطمینان‌بخشی از سوی طالبان به جامعه جهانی مبنی بر این است که دولت طالبان به ممانعت از استفاده از خاک افغانستان علیه هر کشور دیگری پایبند بوده و به شهروندان خود اجازه نمی دهد این کشور را برای رفتن به میدان‌های جنگ ترک کنند.