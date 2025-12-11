ماچادو به ایران و روسیه اتهام زد

سردسته مخالفان ونزوئلا با بیان اینکه دوباره به این کشور بازخواهد گشت، با اتهام‌زنی به ایران و روسیه مدعی شد که «ونزوئلا عملاً از درون مورد نفوذ و اشغال قرار گرفته است».

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ماریا کورینا ماچادو» سردسته مخالفان ونزوئلا که برنده جایزه صلح نوبل نیز شده است، روز پنجشنبه و در اظهاراتی عجیب مدعی شده این کشور «پیش از هر بحثی درباره تهاجم خارجی، عملاً از درون مورد نفوذ و اشغال قرار گرفته است».

ماچادو که با کمک قاچاقچی‌ها و با حمایت آمریکا از ونزوئلا گریخته و در نروژ حضور دارد، در گفت‌وگویی در اسلو که بخش‌هایی از آن توسط راشاتودی منتشر شده، تلاش خود برای حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا را توجیه کرد و مدعی شد که برخی درباره احتمال «تهاجم به ونزوئلا» صحبت می‌کنند، اما «ونزوئلا مدت‌هاست که مورد تهاجم قرار گرفته است».

او در اظهاراتی خصمانه و با تکرار ادعاهای خود علیه کشورهای دوست ونزوئلا، مدعی شد: «عوامل روس، عوامل ایرانی، و گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله و حماس آزادانه و با هماهنگی رژیم در کشور فعالیت می‌کنند.»

به ادعای او، گروه‌های چریکی کلمبیا و کارتل‌های مواد مخدر نیز «بخش بزرگی از جمعیت و قلمرو ونزوئلا را تحت کنترل خود درآورده‌اند» و این وضعیت کشور را به «مرکز جرم و جنایت در قاره آمریکا» تبدیل کرده است.

این ادعا درحالی است که ونزوئلا اعلام کرده در حال مبارزه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر است.

ماچادو بدون اشاره به حمایت مردمی از دولت ونزوئلا، مدعی شده آنچه حکومت ونزوئلا را سرپا نگه داشته، «یک سیستم سرکوب بسیار قدرتمند و به‌خوبی تأمین مالی‌شده» است. او منابع مالی این ساختار را «بازار سیاه نفت، قاچاق سلاح و قاچاق انسان» خواند و مدعی شد: «اگر این منابع قطع شود، سرکوب فرو می‌ریزد و رژیم چیزی جز خشونت و ترور برای ادامه بقا نخواهد داشت.»

سردسته مخالفان ونزوئلا در اظهاراتی که به‌نظر می‌رسد توجیه اقدام غیرقانونی آن‌ها در توقیف نفتکش ونزوئلایی است، از جامعه بین‌المللی خواست «جریان‌های مالی و پشتیبانی» که به گفته او رژیم را تقویت می‌کند، متوقف کنند.

ماچادو همچنین اعلام کرد قصد دارد در نهایت به کشورش بازگردد و برای آن‌چه «ادامه مبارزه در راه دموکراسی» خوانده، از دید مقامات ونزوئلایی پنهان شود.

او تأکید کرد که دولت ونزوئلا از محل اختفای او بی‌اطلاع بوده است.