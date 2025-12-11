میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماچادو به ایران و روسیه اتهام زد

سردسته مخالفان ونزوئلا با بیان اینکه دوباره به این کشور بازخواهد گشت، با اتهام‌زنی به ایران و روسیه مدعی شد که «ونزوئلا عملاً از درون مورد نفوذ و اشغال قرار گرفته است».
کد خبر: ۱۳۴۵۲۹۱
| |
2297 بازدید
|
۱
ماچادو به ایران و روسیه اتهام زد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ماریا کورینا ماچادو» سردسته مخالفان ونزوئلا که برنده جایزه صلح نوبل نیز شده است، روز پنجشنبه و در اظهاراتی عجیب مدعی شده این کشور «پیش از هر بحثی درباره تهاجم خارجی، عملاً از درون مورد نفوذ و اشغال قرار گرفته است».

ماچادو که با کمک قاچاقچی‌ها و با حمایت آمریکا از ونزوئلا گریخته و در نروژ حضور دارد، در گفت‌وگویی در اسلو که بخش‌هایی از آن توسط راشاتودی منتشر شده، تلاش خود برای حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا را توجیه کرد و مدعی شد که برخی درباره احتمال «تهاجم به ونزوئلا» صحبت می‌کنند، اما «ونزوئلا مدت‌هاست که مورد تهاجم قرار گرفته است».

او در اظهاراتی خصمانه و با تکرار ادعاهای خود علیه کشورهای دوست ونزوئلا، مدعی شد: «عوامل روس، عوامل ایرانی، و گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله و حماس آزادانه و با هماهنگی رژیم در کشور فعالیت می‌کنند.»

به ادعای او، گروه‌های چریکی کلمبیا و کارتل‌های مواد مخدر نیز «بخش بزرگی از جمعیت و قلمرو ونزوئلا را تحت کنترل خود درآورده‌اند» و این وضعیت کشور را به «مرکز جرم و جنایت در قاره آمریکا» تبدیل کرده است.

این ادعا درحالی است که ونزوئلا اعلام کرده در حال مبارزه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر است.

ماچادو بدون اشاره به حمایت مردمی از دولت ونزوئلا، مدعی شده آنچه حکومت ونزوئلا را سرپا نگه داشته، «یک سیستم سرکوب بسیار قدرتمند و به‌خوبی تأمین مالی‌شده» است. او منابع مالی این ساختار را «بازار سیاه نفت، قاچاق سلاح و قاچاق انسان» خواند و مدعی شد: «اگر این منابع قطع شود، سرکوب فرو می‌ریزد و رژیم چیزی جز خشونت و ترور برای ادامه بقا نخواهد داشت.»

سردسته مخالفان ونزوئلا در اظهاراتی که به‌نظر می‌رسد توجیه اقدام غیرقانونی آن‌ها در توقیف نفتکش ونزوئلایی است، از جامعه بین‌المللی خواست «جریان‌های مالی و پشتیبانی» که به گفته او رژیم را تقویت می‌کند، متوقف کنند.

ماچادو همچنین اعلام کرد قصد دارد در نهایت به کشورش بازگردد و برای آن‌چه «ادامه مبارزه در راه دموکراسی» خوانده، از دید مقامات ونزوئلایی پنهان شود.

او تأکید کرد که دولت ونزوئلا از محل اختفای او بی‌اطلاع بوده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ونزوئلا ماریا ماچادو جایزه نوبل نوبل صلح نروژ
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
پوتین حمایت خود را از دولت ونزوئلا اعلام کرد
اتهام جنجالی ماچادو پس از دریافت نوبل به ایران و ونزوئلا
جایزه صلح نوبل را دختر ماچادو دریافت کرد + عکس
ترامپ برنده جایزه صلح نوبل نشد
گنده‌گویی ماچادو علیه ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
حرف حساب
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۹ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dyF
tabnak.ir/005dyF