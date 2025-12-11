نبض خبر
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمیتواند بخواند
مصاحبه اخیر گوگوش در لسآنجلس پیرامون رونمایی از کتاب زندگینامهاش نشان میدهد که بیماری پارکینسون او شدت گرفته و این خواننده 75 ساله همانگونه که پسرش کامبیز قربانی گفته بود دیگر نمیتواند بخواند و به پایان راه رسیده است. این تصاویر را میبینید.
تعبیر به پایان راه رسیده است خوب نیست
انسان تا زنده است به رحمت خداوند امید دارد
وحشتناک نبود. تیتر شما وحشتناک تر بید.
ناشناس| |
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
یا فکر می کنند پیری یعنی بد بختی
کاش همه در پیری به محبوبیت گوگوش باشند
بخاطر اینه که در این سن باید مادربزرگی کنند نه اینکه همه اش به فکر ظاهر باشند.
خب سنی ازش گذشته باید به فکر آن دنیای خویش باشند دیگر
خدا بهش رحم کنه !
ناشناس| |
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
خیلی ها آرزوی جایگاه گوگوش را دارند
خدا به ایشان سلامتی عطا کند و ممنون از این هنرمند بابت حس خوبی که برای چندین نسل ایجاد کرد...
خوب یا بد!
قطعا بیش از نیمی از ایرانی ها بعنوان یکی از بهترین خواننده های ایران قبولش دارند.
از خیلی ها محبوب تر است...
