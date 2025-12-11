مصاحبه اخیر گوگوش در لس‌آنجلس پیرامون رونمایی از کتاب زندگی‌نامه‌اش نشان می‌دهد که بیماری پارکینسون او شدت گرفته و این خواننده 75 ساله همانگونه که پسرش کامبیز قربانی گفته بود دیگر نمی‌تواند بخواند و به پایان راه رسیده است. این تصاویر را می‌بینید.