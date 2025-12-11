En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
برنامه جنجالی علی ضیا با رپرهای ایرانی
تعداد بازدید : 6059
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۲۸۹
کد خبر:۱۳۴۵۲۸۹
9491 بازدید
نظرات: ۲۴
نبض خبر

تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند

مصاحبه اخیر گوگوش در لس‌آنجلس پیرامون رونمایی از کتاب زندگی‌نامه‌اش نشان می‌دهد که بیماری پارکینسون او شدت گرفته و این خواننده 75 ساله همانگونه که پسرش کامبیز قربانی گفته بود دیگر نمی‌تواند بخواند و به پایان راه رسیده است. این تصاویر را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر گوگوش کامبیز قربانی پارکینسون ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
پارکینسون؛ یک بیماری تدریجی و لاعلاج +ویدیو
ایجنت مهدی طارمی و سردار آزمون مدیربرنامه گوگوش شد!
جزئیات بمب گذاری سازمان منافقین در کنسرت گوگوش
پولاد کیمیایی طوفان کرد: گوگوش از خانه بیرونم کرد!
بازخوانی آهنگ گوگوش توسط فرزاد فرزین!
ضرغامی:در دوره آقای خاتمی خبر ۲۰:۳۰ شکل گرفت
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند
خانم بازیگر: می‌گویند شبیه گوگوش هستم!
افشاگریِ فرمان‌آرا درباره دعوای پرویز صیاد و گوگوش!
موتورسواری دو بازیگر به سبک بهروز وثوقی و گوگوش
چهره گوگوش در ۵ سالگی؛ سال ۱۳۳۴
پشت پرده خروج گوگوش و مسعود کیمیایی با چراغ سبز خاتمی از ایران
جنجال بازسازی دو صحنه بازی بهروز وثوقی و گوگوش در سریال پایتخت
نبوغ این دو دانشجو، جهان را برای همیشه تغییر داد
بحث درباره رابطه گوگوش و رها اعتمادی کف تهران!
طعنه‌های پسر گوگوش پس از مرگ سگش!
دوربین 130 هزار دلاری که کیمیایی از قبل گوگوش صاحب شد
داور کُشی وسط زمین! 
مزرعه 1.7 میلیون دلاری ماری جوانای گوگوش و رها اعتمادی!
روابط خارج از ازدواج گوگوش و رها اعتمادی به روایت پسرش!
اجرای آهنگ گوگوش توسط محمود شهریاری در عروسی نعیمه نظام‌دوست
لحظات بازخوانی آهنگ گوگوش با مجوز صداوسیما
شاعر انقلاب: گوگوش و مهستی به جشن تولدهای ما می‌آمدند!
جدایی گوگوش از رها اعتمادی پس از کلاهبرداری یازده میلیون دلاری؟!
خوانندگی آقای هتلدار با همکاری رفیق گوگوش در تهران
خانه گوگوش در نیاوران مدرسه شد
افشاگری شریفی نیا درباره گوگوش و فردین
خاطره سعید حدادیان از گوگوش و محسن تنابنده!
بازیگر تاسیان: دوست دارم نقش گوگوش را بازی کنم!
روایت رویا جاویدنیا درباره شباهتش به گوگوش!
لعیا زنگنه: گوگوش زندگی‌ام را نجات داد!
ماجرای جدایی گوگوش از بهروز وثوقی با فشار اشرف پهلوی!
گوگوش به خاطر رها اعتمادی پسرش را آواره کرد!
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
اعتراض شدید شماعی زاده به گوگوش
تمسخر گوگوش توسط رویا میرعلمی
«گوگوش» و کو گوش شنوا؟!
ویدیوی وضعیت وخیم گوگوش 74 ساله
تقلید بازیگر زن پرحاشیه از گوگوش
روایت پسر گوگوش از کودکی سیاهش
پوری بنایی: از گوگوش به‌خاطر بهم زدن ازدواجم متشکرم!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
13
59
پاسخ
تعبیر به پایان راه رسیده است خوب نیست
انسان تا زنده است به رحمت خداوند امید دارد
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
21
30
پاسخ
ای انسان عبرت گیر !!!
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
15
42
پاسخ
امام علي عليه السلام. اسباب عبرت بسياراست ولي عبرت گیرنده کم است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
9
67
پاسخ
وحشتناک نبود. تیتر شما وحشتناک تر بید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
فکر می کننئ خودشان پیر نمی شوند
یا فکر می کنند پیری یعنی بد بختی
کاش همه در پیری به محبوبیت گوگوش باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
31
34
پاسخ
بخاطر اینه که در این سن باید مادربزرگی کنند نه اینکه همه اش به فکر ظاهر باشند.
خب سنی ازش گذشته باید به فکر آن دنیای خویش باشند دیگر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
24
59
پاسخ
کاش یکیبار توی ایران می خواند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
34
16
پاسخ
خدا بهش رحم کنه !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
خدا به تو رحم کنه
خیلی ها آرزوی جایگاه گوگوش را دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
21
75
پاسخ
خدا به ایشان سلامتی عطا کند و ممنون از این هنرمند بابت حس خوبی که برای چندین نسل ایجاد کرد...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
18
65
پاسخ
خوب یا بد!
قطعا بیش از نیمی از ایرانی ها بعنوان یکی از بهترین خواننده های ایران قبولش دارند.
از خیلی ها محبوب تر است...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
5
35
پاسخ
خدا عاقبت همه رو به خیر کند
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟