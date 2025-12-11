به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نقشه تازه مدل جهانی GFS که از سوی وبسایت meteologix منتشر شده، از وقوع یک دوره بارندگی گسترده و نسبتاً شدید در بسیاری از استانهای کشور طی بازه ۲۱ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ خبر میدهد. بر اساس این پیشبینی، سامانههای پرفشار و مرطوب از سمت مدیترانه و دریای سرخ وارد ایران شده و موجب بارشهای گسترده بهویژه در نیمه غربی، جنوبغرب و بخشهایی از سواحل جنوبی خواهند شد. جنوبغرب کشور شامل استانهای خوزستان، لرستان، کهگیلویهوبویراحمد و ایلام با هستههای بارشی بسیار سنگین مواجه خواهند شد؛ در برخی نقاط، مجموع بارش ۱۰ روزه تا ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلیمتر پیشبینی شده است. در غرب و جنوب استان فارس و همچنین بخشهایی از چهارمحال و بختیاری بارشهای سنگین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیمتری محتمل است. نوار شمالی کشور از جمله بخشهایی از گیلان و اردبیل نیز شاهد بارش قابل توجه خواهد بود؛ در برخی مناطق شمالغرب اعداد بالای ۲۰۰ میلیمتر دیده میشود. مرکز و شرق کشور بارشهای خفیف تا متوسط خواهند داشت؛ حدود ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر.
شدت بارشها در جنوبغرب، غرب و جنوب فارس باعث میشود دستگاههای امدادی و مدیریت بحران نسبت به احتمال سیلابهای ناگهانی در مسیلها و رودخانههای فصلی، رانش زمین در مناطق کوهستانی و آبگرفتگی معابر شهری هشدارهای لازم را صادر کنند. ایران در ده روز آینده درگیر یکی از مرطوبترین دورههای بارشی پاییز امسال خواهد شد. مناطق جنوبغرب، زاگرس و شمالغرب در مرکز بارشهای سنگین قرار دارند و توصیه میشود مردم این مناطق هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را بهصورت روزانه دنبال کنند.