هشدار مادورو به واشنگتن پس از توقیف کشتی

رئیس جمهور ونزوئلا از ایالات متحده خواست تا سیاست دخالت، تغییر حکومت‌ها و کودتاهای دولتی در ونزوئلا و آمریکای لاتین را کنار بگذارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در یک تجمع عظیم مردمی در مرکز شهر کاراکاس، پایتخت این کشور گفت: «ما از دولت ایالات متحده می‌خواهیم که دخالت غیرقانونی و سرسختانه خود [در امور داخلی]در ونزوئلا و آمریکای لاتین را متوقف کند و سیاست تغییر رژیم‌ها، کودتا‌های دولتی و تهاجمات خود را کنار بگذارد.»

او در ادامه تاکید کرکاراد که «ونزوئلا متعلق به مردمی شریف، مستقل و شجاع است و هرگز مستعمره هیچ امپراتوری نخواهد بود. ثروت‌های خاک ونزوئلا هرگز توسط مهاجمان بیگانه یا هیچ امپراتوری غارت نخواهد شد.»

این سخنرانی پس از اقدام آمریکا در توقیف یک کشتی در سواحل ونزوئلا ایراد شده است. ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی آشکار» توصیف و اعلام کرده به نهاد‌های بین‌المللی شکایت خواهد کرد.

مادورو همچنین آشکارا از کلمبیایی‌ها دعوت کرد تا دوباره متحد شوند و «کلمبیای بزرگ» را - جمهوری تاریخی که در سال ۱۸۳۱ منحل شد - احیا کنند.

بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی تصریح کرد: به زودی باید کلمبیای بزرگ را دوباره برقرار کنیم. ما فرزندان یک پرچم هستیم، زرد، آبی و قرمز.

پیش از این، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا هشدار داده بود: امیدوارم او گوش کند. او نفر بعدی خواهد بود.