قیمت خودرو امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز ۲۰ اذر ۱۴۰۴ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت خودرو امروز ۲۰ اذر ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همچنان تحت تاثیر نوسانات ارزی و تغییرات عرضه در تمامی بخش‌ها شامل خودرو‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی با روند افزایش آرام قیمت مواجه است. در این میان، برخی خودرو‌ها که از سطح عرضه نسبتاً مناسبی برخوردارند، برخلاف روند کلی بازار حرکت کرده و قیمت آنها با نوساناتی غیرهمسو و متضاد همراه شده است.

قیمت خودرو امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های داخلی

اطلس اتوماتیک بیشترین تغییرات قیمتی میان خودرو‌های داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی ۶۵ میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سهند E اتوماتیک ۶۱ میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

محصولات ایران خودرو در مسیر اصلاح قیمتی گام برداشتند. از این رو، سورن پلاس (کپسول بزرگ) ریزش بهای ۵۱ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما افت بهای ۱۷ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان سقوط کرد.

قیمت خودرو امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴

قیمت خودرو‌های مونتاژی

فردا SX۵ افزایش قیمت ۹۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی قله یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، لوکانو L۸ نسبت به روز گذشته ۶۰ میلیون تومان گران شد و با نرخ پنج میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

کی‌ام‌سی SR۳ رشد قیمتی ۸۶ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی T۸ نسبت به روز گذشته ۶۰ میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

آریزو ۸ نسبت به روز گذشته ۸۰ میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان سقوط کرد. از طرف دیگر، X۳۳ کراس (اتوماتیک) رشد بهای ۵۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان رسید.

