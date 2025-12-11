به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی در سخنانی در دومین کنگره دوسالانه پلاسما پزشکی ایران که صبح روز پنجشنبه برگزار شد، گفت: ما نمی‌توانیم با خرید تکنولوژی ادعای پیشرفت داشته باشیم؛ به‌ویژه تکنولوژی‌های پیشرفته و های‌تک که نیاز ضروری امروز جامعه و نسل‌های آینده است.

اسلامی با بیان اینکه «باید ظرفیت ایجاد کرد و با کمک خدا قوی حرکت کرد»، گفت: نمی‌توان تصور کرد با مهندسی معکوس می‌توانیم ادامه دهیم؛ اکنون دیگر وقت خلق دانش و فناوری است و جامعه‌ای که نتواند خالق فناوری باشد، برچسب عقب‌مانده را به خود می‌زند. نیاز‌های امروز با راه‌حل‌های گذشته تأمین نمی‌شود.

وی ادامه داد: ببینید ما چقدر به ظرفیت پردازش اطلاعات و استفاده از دیتا نیاز داریم که صحبت از هوش مصنوعی می‌کنیم. امروز دیگر با دیجیتال و صفر و یک نمی‌توان کار تحلیل انجام داد؛ باید وارد اصل علم کوانتوم شد. اگر وارد کوانتوم نشویم، جا می‌مانیم. سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان «شکافنده» است؛ درست است که هسته را می‌شکافد، اما اگر سازمان به شکافت مرز دانش و حرکت در مرز دانش تعهد نداشته باشد و حرکت نکند، حتماً عقب می‌ماند. فرقی هم نمی‌کند پژوهشگاه ما باشد یا شرکت‌های ما؛ وظیفه دارند که پیشرفت کنند و این انتظار و اهتمام را هم از همکاران‌مان داریم با کمک خدای متعال پیشرفت کنیم. پیشرفت در یک لحظه توسعه پیدا نمی‌کند؛ نیازمند تلاش مداوم و پیوسته است.

اسلامی گفت: بسیاری از متخصصان ما در دهه گذشته مقالاتی داشته‌اند، اما مقاله زمانی ارزش دارد که به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر شود. مطمئن باشید در ماه‌های آینده و سال آینده هم دستاورد‌های نوینی خواهیم داشت، چون ایده برای حل آن مسئله در گذشته نیست بلکه با پویایی کار، نتایج و ملاحظات در مسیر آنها را بهره‌برداری و توسعه می‌دهد.

باید در پنج سرفصل اساسی با قدرت حرکت کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ما باید در حوزه‌های شکافت، گداخت، لیزر، پلاسما، کوانتوم؛ در پنج سرفصل اساسی، قدرتمند حرکت کنیم و حرکت خواهیم کرد و هیچ مزاحمت و مانعی ما را متوقف نخواهد کرد. نه از جنگ و بمباران تأثیر گرفتیم، نه از مزاحمت‌های سیاسی و روانی. مصمم هستیم و کار خودمان را ادامه می‌دهیم، زیرا هدف اصلی آنها جلوگیری از پیشرفت و حضور کشور ما در مرز دانش است. دعوا سر مرز دانش و پیشتازی فناورانه و علمی است، این طور نیست که فکر کنید به خاطر ایدئولوژی با ما این طور رفتار می‌کنند در اصل ان‌ها دارند ایدئولوژی رفتار می‌کنند؛ کتابی که اخیراً پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل منتشر کرده را ببینید؛ نوشته «ماموریت الهی اسرائیل برای نابودی ایران»؛ بنابراین بحث بر سر «عدم تبعیت ایران از نظام سلطه» نیست یا بمب اتم. آنها نمی‌خواهند ایران با این ساختار، جایگاه، ظرفیت و موقعیت ژئوپولیتیک، قدرت پیشتازی و پیشروی داشته باشد.

اسلامی با اشاره به سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که در ماه نوامبر، منتشر شده گفت: این سند صریحاً می‌گوید سازمان‌های بین‌المللی دیگر کارایی ندارند و آمریکا از این پس منویات و منافع خود را از طریق این سازمان‌ها دنبال نمی‌کند؛ بلکه با زور عمل خواهد کرد. یعنی هرکس در هر نقطه دنیا حکمرانی می‌کند، باید مورد پسند آنها باشد و آنها تعیین کنند چه کسی حکومت کند. سال‌ها شعار دموکراسی و آزادی دادن، اما کجا به آن عمل کرده‌اند؟ جز خون‌ریزی، جنایت و غارت چه چیزی از خود به‌جا گذاشته‌اند؟

وی ادامه داد: دو نکته کلیدی دیگر هم در همان سند تأکید شده است؛ یکی اینکه آمریکا باید پیشتازی در فناوری‌های‌هایش را حفظ کند؛ اول هم نوشته فناوری هسته‌ای. سه ماه پیش نیز رئیس‌جمهور آمریکا فرمانی صادر کرد که باید فناوری هسته‌ای را توسعه داده و تعداد نیروگاه‌های اتمی خود را چهار برابر افزایش دهند و نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را گسترش دهند، همان چیزی که برای ما ممنوع است، برای خودشان افزایش و توسعه است.

با عزت زندگی کردیم

اسلامی تاکید کرد: پلاسما امروزه بحمدالله توانسته با همت این جوانان عزیز و شرکت نوپا و نواندیش و دانش‌بنیان توسعه یابد. حدود ۴۰ درصد این شرکت‌ها خانم‌ها هستند و مدیرعامل سرکار خانم دکتر بختیاری که باید به آنها افتخار کرد. بر اساس در آیه ۴۰ سوره احزاب، پدر هیچ یک از مردان شما حضرت رسول نیست به او دختر داده و تمام عالم را به او تخصیص داده که خودش و همسرش شافع یوم القیامت باسند و ما باید افتخار بکنیم پیرو مکتب محمد ص هستبم.

اسلامی گفت: در عصری زندگی می‌کنیم که این عصر اگرچه فراز و نشیب زیاد داشته ولی عصری است که با عزت زندگی کردیم و در ذلت و تحت حکومت‌های تحت سلطه و قدرت نبودیم.