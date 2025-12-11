بازار طلا، سکه و ارز در روز چهارشنبه شاهد نوسانات آرامی بود. قیمت دلار در کانال ۱۲۴ تا ۱۲۵ هزار تومان در حال نوسان بود و در پایان روز با قیمت ۱۲۵ هزار و ۱۲۰ تومان بسته شد. در همین روز، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید و سکه امامی در محدوده ۱۳۲ میلیون تومان معامله شد.

به گزارش تابناک؛ اقتصادنیوز نوشت: بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات آخرین روز هفته را آغاز می‌کند که روز چهارشنبه در فضایی کم‌نوسان، اما همراه با تعدیل قیمتی دنبال شد. در این روز، قیمت‌ها با تاثیر مستقیم از عوامل داخلی و خارجی در نوسان بودند و تحلیلگران بر این باورند که وضعیت کنونی بازار بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی و رفتار بازارساز قرار دارد. در این تحلیل، نگاهی دقیق به روند قیمتی دلار، طلا و سکه و عوامل موثر بر این تغییرات ارائه می‌شود.

روند نوسانی دلار؛ کاهش قیمت‌ها در سایه عرضه بازارساز

قیمت دلار در روز چهارشنبه نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد و در کانال ۱۲۴ تا ۱۲۵ هزار تومانی سرگردان بود. هرچند بازارساز با عرضه سنگین و تأکید بر تزریق ارز در بازار مانع از جهش قابل توجه قیمت دلار شد، اما سیگنال‌های بنیادی همچنان در جهت افزایشی قرار دارند.

در این روز، دلار ابتدا در کانال ۱۲۵ هزار تومان بازگشایی شد، اما تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی و اقدامات بازارساز، قیمت آن به کف کانال ۱۲۴ هزار تومان رسید. در نهایت، در لحظات پایانی بازار، قیمت دلار مجدداً تقویت شد و با رقم ۱۲۵ هزار و ۱۲۰ تومان بسته شد.

تحلیلگران اقتصادی و معامله‌گران بازار ارز معتقدند که فشار عرضه بازارساز می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع از جهش قیمت دلار شود، اما در بلندمدت، انتظارات تورمی و شکاف میان عرضه رسمی و تقاضای واقعی، محرک‌های اصلی برای رشد قیمت‌ها باقی می‌مانند. به نظر می‌رسد که بازار ارز همچنان در انتظار تحولات اقتصادی و سیاسی است و روند افزایشی دلار در صورت تداوم فشار‌های تورمی و کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا ادامه خواهد داشت.

نوسان طلا و سکه؛ بازار در انتظار تحولات جهانی و داخلی

همزمان با کاهش قیمت دلار و کاهش بهای اونس جهانی طلا، بازار طلا و سکه روز چهارشنبه در مسیر نوسانی قرار گرفت. قیمت طلا در محدوده‌های بسته شدن روز گذشته بازگشایی شد و در نوسان‌هایی در کانال‌های مختلف حرکت کرد. در این روز، هر گرم طلای ۱۸ عیار ابتدا در کانال ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار گرفت و در ادامه با افزایش در نیمه دوم روز به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش در حالی بود که بازار سکه امامی نیز روند یکدستی نداشت و در ابتدا در محدوده ۱۳۱ میلیون تومان بازگشایی شد، اما در ادامه با کاهش به کانال ۱۳۰ میلیون تومان عقب‌نشینی کرد و در نهایت در کانال ۱۳۲ میلیون تومان بسته شد.

در بازار سکه، شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها بودیم؛ سکه امامی یک کانال بالاتر بسته شد و نیم سکه نیز به‌طور اندکی بالاتر از نرخ روز گذشته معامله شد. ربع سکه، اما تغییرات چندانی نداشت و بدون تغییر بسته شد. قیمت سکه گرمی نیز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته بسته شد. این نوسانات در بازار سکه و طلا در حالی است که بهای اونس جهانی طلا در حال نوسان بین کانال‌های ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار است و تغییرات قیمت دلار نیز به طور مستقیم بر بازار طلا تاثیرگذار است.

پیش‌بینی روند بازار؛ انتظار آرامش نوسانی در کوتاه‌مدت

تحلیلگران بر این باورند که بازار طلا و سکه امروز روند آرام، اما نوسانی را تجربه خواهد کرد. در حالی که قیمت اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش به ۴۲۱۳ دلار رسید، تحلیل‌ها حاکی از آن است که بازار طلا تحت تأثیر نوسانات اونس جهانی و قیمت دلار همچنان در وضعیت نوسانی خواهد ماند. در شرایط کنونی، بازار سکه و طلا به‌طور نسبی در محدوده‌های بالاتری نسبت به روز‌های گذشته بسته شده است، اما با توجه به نوسانات اونس جهانی و قیمت دلار، انتظار می‌رود که روند نوسانی ادامه یابد.

پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی و اقدامات جدید بازارساز

در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از داغ شدن بیش از حد بازار طلا و سکه، بانک مرکزی با سیاست‌های جدید خود به مقابله با معاملات سفته‌بازانه پرداخته است. از جمله این اقدامات، پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی است که قرار است در مرکز مبادله ایران برگزار شود. این طرح پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلای بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ و با سررسید ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ انجام خواهد شد. بازه زمانی واریز وجه برای این طرح از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ آذرماه خواهد بود و زمان سفارش‌گذاری برای متقاضیان نیز روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تعیین شده است.

این سیاست‌های جدید بانک مرکزی می‌تواند تا حدی بازار طلا و سکه را از نوسانات شدید حفظ کند و به تنظیم قیمت‌ها در بازار کمک نماید. علاوه بر این، پیش‌فروش سکه می‌تواند تأثیر مثبتی در جلوگیری از سفته‌بازی در بازار داشته باشد و به افزایش شفافیت و کاهش التهاب در این بازار کمک کند.

نوسان دلار بین کانال ۱۲۴ هزار و ۱۲۵ هزار تومان

روز گذشته قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت ۴۵۰ تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۱۲۵ هزار و ۸۰ تومان بازگشایی کرد و در مسیر نزولی به کانال ۱۲۴ هزار تومان برگشت و تا نرخ ۱۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان پایین آمد و با تغییر مسیر از این مرز، صعودی شد در نیمه دوم روز با ورود به کانال ۱۲۵ هزار تومان، در نرخ ۱۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ ۱۲۵ هزار و ۱۲۰ تومان بسته شد.

روند قیمت دلار آزاد در روز گذشته نشان‌دهنده نوسانات قابل توجهی بود که با گپ مثبت ۴۵۰ تومانی آغاز شد و پس از یک افت کوتاه‌مدت به کانال ۱۲۴ هزار تومان، دوباره صعود کرد. این حرکت‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز همچنان حساس به عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که دلار ممکن است در کوتاه‌مدت به مرز‌های حمایتی جدیدی در نزدیکی ۱۲۴ هزار تومان برسد، که در صورت حفظ آن، می‌تواند به صعود ادامه دهد و به کانال ۱۲۶ هزار تومان نیز نزدیک شود.

محدوده مقاومتی دلار آزاد در این روز‌ها در نزدیکی ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد و در صورت عبور از این سطح، می‌تواند به راحتی وارد کانال‌های بالاتر شود. به این ترتیب، تحلیلگران باور دارند که در صورت ادامه روند صعودی، احتمال رسیدن به ۱۲۶ هزار تومان وجود دارد. با این حال، توجه به وضعیت حمایت در ۱۲۴ هزار تومان می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های خرید و فروش خود را تنظیم کنند.

در نهایت، چشم‌انداز دلار در آینده به شدت به شرایط داخلی و خارجی وابسته است. اگر فشار‌های تورمی و سیاسی همچنان بر بازار ارز ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که دلار در کانال‌های بالاتری قرار گیرد. بنابراین، حمایت در ۱۲۴ هزار تومان و مقاومت در ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان سطوح کلیدی در تحلیل‌های روزانه اهمیت دارد و تغییرات در این محدوده‌ها می‌تواند روند قیمتی دلار را به طور قابل توجهی تغییر دهد.

طلای جهانی صعودی شد؛ ۴۲۱۳ دلار

قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز گذشته در نرخ ۴۲۰۷ دلار در معامله بود؛ در مسیر صعودی تا نرخ ۴۲۱۲ دلار بالا رفت و سپس در مسیر نزولی تا کف کانال ۴۲۰۰ دلار پایین آمد. طلای جهانی در نیمه دوم روز با کاهش تا سطح ۴۱۹۱ دلار پایین آمد و با تغییر روند صعودی شد و شب گذشته تا نرخ ۴۲۴۸ دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش درنرخ ۴۲۱۳ دلار در معامله بود.

قیمت طلای جهانی در روز گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد که این تغییرات ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی بوده است. تحلیلگران بازار طلا معتقدند که در کوتاه‌مدت، سطح حمایت مهم برای طلا در نزدیکی ۴۱۹۰ دلار قرار دارد. در صورتی که طلا موفق به حفظ این سطح شود، احتمال ادامه روند صعودی و رسیدن به سطوح بالاتر وجود دارد. این سطح حمایت، به‌عنوان یک مرز روانی نیز عمل می‌کند که می‌تواند به‌عنوان یک نقطه ورود برای خریداران مورد توجه قرار گیرد.

در سمت دیگر، سطح مقاومتی مهم در حال حاضر در محدوده ۴۲۴۵ دلار است. این سطح مقاومتی می‌تواند مانعی برای ادامه صعود قیمت طلا باشد و در صورت شکسته شدن آن، احتمال حرکت طلا به سمت سطوح بالاتر و حتی ۴۳۰۰ دلار بیشتر خواهد شد. با این حال، تحلیلگران به این نکته اشاره دارند که نوسانات قیمتی در بازار طلا معمولاً تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی قرار می‌گیرد، که می‌تواند تاثیرات چشمگیری بر روند کوتاه‌مدت بازار داشته باشد.

با توجه به این تحولات، بازار طلا همچنان در حال مواجهه با عدم قطعیت‌های اقتصادی است. در صورتی که طلا موفق به عبور از سطح مقاومتی ۴۲۴۵ دلار شود، می‌توان انتظار داشت که در هفته‌های آینده به سطوح بالاتر حرکت کند. با این حال، معامله‌گران باید همواره به سطوح حمایتی و مقاومتی توجه داشته باشند و با دقت بیشتری وارد معاملات شوند تا از نوسانات پیش‌رو بهره‌برداری کنند.

طلای آبشده در سقف کانال ۵۴ میلیون تومان

روز چهارشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت ۳۰ هزار تومانی در نرخ ۵۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا تا نرخ ۵۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان افزایش یافت و در ادامه در محدوده نرخ آغازین در معامله بود. طلای آبشده در ساعت پایانی معاملات صعودی شد و تا نرخ ۵۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در نرخ ۵۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۵۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در معامله بود.

تحلیلگران فنی بازار طلا بر این باورند که در حال حاضر بازار طلای آبشده در یک روند صعودی محتاطانه قرار دارد، هرچند که همچنان با نوساناتی درگیر است. محدوده حمایتی اصلی برای این فلز گرانبها در سطح ۵۴ میلیون تومان قرار دارد که در صورت کاهش قیمت به این سطح، احتمال بازگشت قیمت‌ها به سمت بالا و ادامه روند صعودی وجود دارد. در حالی که قیمت در نوسانات اخیر بین ۵۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و ۵۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان در حرکت است، توجه به این سطح حمایتی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

مقاومت‌های کلیدی در بازار طلای آبشده در حال حاضر در سطح ۵۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد. تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که در صورتی که قیمت از این مرز عبور کند، احتمال رسیدن به سطوح بالاتر و ورود به کانال‌های بالاتر وجود خواهد داشت. این سطح مقاومتی در برابر رشد قیمت‌ها می‌تواند به عنوان یک عامل محدودکننده در نظر گرفته شود، چرا که عبور از آن می‌تواند سیگنالی برای رشد بیشتر در بازار باشد و قیمت‌ها را به سمت ۵۶ میلیون تومان هدایت کند.

به طور کلی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در شرایط کنونی، بازار طلا و به ویژه طلای آبشده در حال تجربه یک روند نوسانی است که بیشتر تحت تأثیر تحولات جهانی و داخلی قرار دارد. در حالی که انتظارات تورمی و وضعیت نرخ ارز می‌تواند به نفع صعود قیمت‌ها عمل کند، توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی برای کنترل ریسک و بهره‌برداری از این نوسانات اهمیت ویژه‌ای دارد.

قیمت طلای ۱۸ عیار در مسیر صعودی

هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را در محدوده نرخ بسته شدن روز گذشته در قیمت ۱۲ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان استارت زد و در ادامه معاملات در پله سوم و چهارم کانال ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بازه کوتاهی در نوسان بود. طلای ۱۸ عیار نیز در ساعت پایانی معاملات با مسیر صعودی تا نرخ ۱۲ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان بالا رفت و در نهایت در نرخ ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بسته شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۲ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان شروع به معاملات کرد و در نوسان‌های اولیه خود در محدوده‌های ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ثابت ماند. این تحرکات نشان‌دهنده پایداری نسبی در قیمت‌ها و حمایت قوی در این سطح بود که موجب شکل‌گیری یک روند نزولی کوتاه‌مدت و سپس جهش به سوی سطوح بالاتر شد. تحلیلگران فنی معتقدند که قیمت طلا همچنان تحت تأثیر شرایط اقتصادی داخلی و خارجی قرار دارد، اما برای ادامه روند صعودی، نیازمند شکست مقاومت‌های کوتاه‌مدت در سطح ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

در طول معاملات، طلای ۱۸ عیار موفق به عبور از سد قیمتی ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نشد و پس از نوسانات در پله‌های مختلف این کانال، در نهایت در قیمت ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بسته شد. برخی تحلیلگران بر این باورند که این سطح قیمت به‌عنوان مقاومتی قوی عمل کرده و احتمالاً در کوتاه‌مدت ادامه روند صعودی به نفع خریداران ممکن است تحت فشار قرار گیرد. در عین حال، حمایت کلیدی در سطح ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به‌عنوان مانعی برای هر گونه کاهش قیمت عمل خواهد کرد.

اگر قیمت طلا بتواند به‌صورت پایدار بالای سطح ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسته شود، می‌توان انتظار داشت که این فلز گرانبها به روند صعودی خود ادامه دهد و حتی به سطوح بالاتر در مرز ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسد. از سوی دیگر، در صورت بازگشت به پایین‌تر از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ممکن است فشار فروش افزایش یابد و روند نزولی موقت آغاز شود. بنابراین، برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در خصوص خرید یا فروش، باید این سطوح حمایتی و مقاومتی را با دقت دنبال کرد.

سکه امامی در کانال ۱۳۲ میلیون تومان؛ صعود یا نزول؟

روز چهارشنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت ۱۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد و تا نرخ ۱۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت و سپس با تغییر روند تا نرخ بازگشایی بالا آمد. سکه امامی هم در ساعت پایانی با افزایش وارد کانال ۱۳۲ میلیون تومان شد و تا سطح ۱۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش رفت و در پایان روی رقم ۱۳۲ میلیون تومان قرار گرفت. سکه امامی در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی بازار سکه امامی بر این باورند که قیمت این فلز گرانبها در صورت تثبیت بالای ۱۳۲ میلیون تومان، می‌تواند وارد یک روند صعودی جدید شود. به گفته آنان، سطح حمایت مهم در این بازار در حدود ۱۳۱ میلیون تومان قرار دارد و در صورت کاهش قیمت به این سطح، احتمال بازگشت مجدد به روند صعودی وجود دارد. تحلیلگران معتقدند که حفظ این سطح حمایتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد مجدد سکه امامی باشد و قیمت را به سطوح بالاتری مانند ۱۳۳ میلیون تومان سوق دهد.

در مقابل، سطح مقاومتی فعلی سکه امامی در محدوده ۱۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد. شکستن این مرز مقاومتی می‌تواند به عنوان سیگنالی برای صعود بیشتر قیمت‌ها به سمت کانال ۱۳۴ میلیون تومان عمل کند. این سطح مقاومتی اهمیت ویژه‌ای برای معامله‌گران دارد چرا که عبور از آن به معنای امکان ادامه روند صعودی و حتی رسیدن به سطوح بالاتر خواهد بود. بنابراین، این محدوده به‌عنوان یک مانع مهم در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شود.

در مجموع، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که سکه امامی در آینده نزدیک در بازه‌ای بین ۱۳۱ میلیون تومان تا ۱۳۳ میلیون تومان در نوسان خواهد بود. با این حال، شکست سطح ۱۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند باعث ایجاد روندی جدید در بازار شود. معامله‌گران باید به دقت از این سطوح کلیدی پیروی کنند و به تغییرات قیمتی در این محدوده‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت ۱۰۰ هزار تومانی در نرخ ۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان استارت زد و با کاهش تا نرخ ۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پایین آمد و با تغییر روند صعودی شد و تا سطح ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در پایان روی رقم ۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نرخ بازگشایی) بسته شد.

قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی ۱۰۰ هزار تومانی در نرخ ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان استارت زد و با کاهش تا نرخ ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پایین آمد و با تغییر مسیر و افزایش تا نرخ ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در نرخ ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بسته شد.

هر سکه گرمی معاملات خود را با گپ منفی ۱۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان استارت زد و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در نرخ بازگشایی بسته شد.