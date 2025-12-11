میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
آزادگان؛ میدانی که نمی‌تواند کند تصمیم بگیرد؛

قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟

در آزادگان که مخزن مشترک است و طرف عراقی در آن سوی مرز بی‌وقفه برنامه توسعه خود را پیش می‌برد، همین تصمیم‌گیری چندلایه به‌طور مستقیم می‌تواند به از دست رفتن بخشی از سهم برداشت ایران از مخزن مشترک بینجامد.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۶۰
| |
2007 بازدید
|
۶

میدان آزادگان؛ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟

به گزارش تابناک؛ میدان آزادگان در غرب کارون و در مجاورت میدان مجنون عراق، بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی ایران است؛ برآورد رسمی حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت درجا را برای این میدان نشان می‌دهد و آن را در ردیف بزرگ‌ترین مخازن مشترک جهان قرار می‌دهد.

برای این میدان، شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۲۴ قراردادی ۲۰ ساله به ارزش ۱۱/۵ میلیارد دلار با «شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند» امضا کرد؛ قراردادی که در خبر رسمی شانا به‌صراحت تحت مدل IPC معرفی شد. هدف این قرارداد، افزایش تولید روزانه آزادگان از حدود ۲۰۵ هزار بشکه به ۵۵۰ هزار بشکه در چارچوب توسعه یکپارچه میدان است.

روی کاغذ آزادگان باید به ویترین موفقیت IPC در ایران تبدیل می‌شد؛ اما وقتی به معماری نهادی این قرارداد و نحوه چیدمان بازیگران نگاه می‌کنیم، روشن می‌شود که مدل IPC در شکل فعلی با منطق یک میدان مشترک زنده هم‌خوان نیست و همین‌جا است که می‌توان صریح گفت روش IPC در آزادگان در همین فرم، جواب نمی‌دهد.

IPC روی کاغذ؛ یک پیمانکار E&P و یک قرارداد بلندمدت

در طراحی اولیه IPC، قرار بود یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) مستقل، طرف قرارداد بلندمدت با NIOC باشد؛ شرکتی که سرمایه و فناوری بیاورد، ریسک توسعه و تولید را بپذیرد و در ازای عملکرد، در طول زمان بازپرداخت و پاداش بگیرد. دولت مالکیت مخزن و کنترل حاکمیتی را حفظ می‌کند، اما اجرای پروژه، مدیریت ریسک و بهینه‌سازی هزینه‌ها به دوش پیمانکار گذاشته می‌شود.

در این تصویر ایدئال، ماجرا ساده و شفاف است. در یک سوی قرارداد NIOC به عنوان مالک و تنظیم‌گر مخزن قرار دارد و در سوی دیگر یک شرکت اکتشاف و تولیدِ مستقل و ریسک‌پذیر که مسئولیت کامل میدان را بر عهده می‌گیرد.

میان این دو، قراردادی بسته می‌شود که کل چرخه کار، از توسعه و تولید تا نگهداشت و ازدیاد برداشت، را در قالب یک بسته منسجم تعریف می‌کند. در چنین حالتی اگر پروژه دیرتر از برنامه جلو برود یا هزینه‌ها بالاتر از برآورد اولیه تمام شود، بخشی از این فشار مستقیما در صورت‌های مالی پیمانکار منعکس می‌شود و همین سازوکار او را به طور طبیعی وادار می‌کند برای کنترل زمان و هزینه، حداکثر دقت و چابکی را به خرج دهد.

معماری IPC در آزادگان؛ سه مرکز برای یک میدان.

اما در آزادگان، آن‌چه روی زمین اجرا شده با این الگوی ساده فاصله قابل‌توجهی دارد. طبق متن رسمی قرارداد، طرف IPC شرکت توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند است؛ یک شرکت پروژه‌ای که سهام آن میان دو شرکت E&P داخلی، چند بانک و صندوق توسعه ملی تقسیم شده و بیش از آن‌که یک اپراتور میدانی باشد، نقش یک ظرف مالی و مدیریتی را بر عهده دارد.

در عین حال بار اصلی طراحی و توسعه فنی میدان همچنان بر دوش بدنه تخصصی شرکت مهندسی و توسعه نفت است و بهره‌برداری روزمره از چاه‌ها و تأسیسات، طبق روال سال‌های گذشته، توسط شرکت نفت و گاز اروندان انجام می‌شود؛ همان شرکتی که عملاً اپراتور عملیاتی آزادگان و دیگر میادین غرب کارون است. به این ترتیب برای یک میدان، سه مرکز تصمیم‌گیری شکل گرفته است؛ کارفرمای حاکمیتی و مالک مخزن، پیمانکار قراردادی و واسط مالی–مدیریتی در قالب شرکت پروژه‌ای IPC  و بازو‌های توسعه و بهره‌برداری در سطح متن و اروندان.

پیامد این معماری آن است که تصمیمی که باید در سطح میدان و با محوریت تیم‌های بهره‌برداری و مهندسی مخزن گرفته شود، ناچار است از فیلتر شرکت پروژه‌ای و چند لایه ستادی عبور کند. در یک میدان معمولی، شاید این ساختار فقط به «هزینه مالی اضافه» و چند ماه تأخیر منجر شود، اما در آزادگان که مخزن مشترک است و طرف عراقی در آن سوی مرز بی‌وقفه برنامه توسعه خود را پیش می‌برد، همین تصمیم‌گیری چندلایه به‌طور مستقیم می‌تواند به از دست رفتن بخشی از سهم برداشت ایران از مخزن مشترک بینجامد.

در منطق طراحی، IPC مدلی ریسک‌محور است و قرار است بخشی از ریسک فنی و مالی پروژه عملاً روی دوش پیمانکار قرار بگیرد. اما ترکیب سهام‌داری «دشت آزادگان اروند» چیز دیگری نشان می‌دهد؛ وزن بانک‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و صندوق توسعه ملی در این شرکت آن‌قدر بالاست که آن را بیشتر به یک ظرف مالی و قراردادی در دل همان خانواده نهادی تبدیل کرده تا یک شرکت اکتشاف و تولیدِ واقعاً مستقل.

در چنین شرایطی، اگر پروژه دیرتر از برنامه جلو برود یا هزینه‌ها افزایش یابد، فشار نهایی به یک شرکت خصوصی مستقل بیرون از سیستم وارد نمی‌شود، بلکه با تجدیدنظر در بودجه، تغییر زمان‌بندی یا جابه‌جایی اولویت‌ها در همان شبکه بانکی–نفتی توزیع می‌شود. روی کاغذ ریسک از NIOC جدا شده است، اما در عمل، در همان خانواده سازمانی بازتوزیع می‌شود.

به بیان دیگر، IPC آزادگان فرم «قرارداد ریسکی» را دارد، اما رفتار اقتصادی آن بیشتر شبیه یک پروژه بزرگ درون‌سیستمی است. در این فضا، انگیزه حداکثری برای کاهش هزینه هر بشکه ظرفیت و کوتاه کردن زمان اجرا، به اندازه وضعیتی که یک E&P مستقل در برابر بازار و سهام‌داران خصوصی پاسخ‌گو باشد، شکل نمی‌گیرد.

اما نکته مهم در قرارداد‌های جاری IPC و از جمله قرارداد با دشت آزادگان اروند، شرایط رسیدن به نقطه شروع بازپرداخت می‌باشد که در حد کمتر از ده درصد مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم بوده و بعد از آن ادامه توسعه با عواید همان میدان انجام می‌شود و عملاً پیمانکاران IPC دیگر افزایش سرمایه‌ای ندارند و حال این سؤال مطرح است چرا دیگر مدل‌های قراردادی و توسعه‌ای که بعضاً هزینه به یک سوم کاهش پیدا می‌کند، جایگزین مدل و قرارداد IPC نشود؟! میادین مشترک و میادین توسعه‌یافته می‌تواند با تخصیص بخشی از تولید افزایشی خود توسعه یابد و به عبارتی با روغن خود سرخ شود!

میدان آزادگان؛ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟

مزیت اصلی IPC در آزادگان غایب است

یکی از مهم‌ترین توجیه‌های معرفی IPC، امکان جذب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و ورود فناوری و سرمایه خارجی بود. اما در آزادگان، طرف IPC کاملاً داخلی است و هیچ شرکت بین‌المللی E&P در ساختار سهام‌داری شرکت پروژه‌ای حضور ندارد.

به زبان ساده، هزینه‌های یک معماری پیچیده IPC پذیرفته شده است از هیئت‌مدیره چندبخشی تا حاکمیت شرکتی و هماهنگی با بانک‌ها –، اما بخش مهمی از منفعتی که این پیچیدگی قرار بود در برابرش به میدان بدهد (یعنی تکنولوژی، تجربه و پول خارجی) فعلاً وجود ندارد. برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران، این به‌معنای تحمل هزینه‌های مدل جدید، بدون بهره‌مندی کامل از مزیت اصلی آن است.

مسئله اصلی؛ فاصله میدان و قرارداد

آن‌چه امروز می‌توان با اطمینان گفت، این است که معماری موجود IPC در آزادگان، فاصله میان «میدان» و «قرارداد» را زیاد کرده است.

بدنه بهره‌برداری و مهندسی میدان، که هر روز با واقعیت مخزن و تأسیسات سروکار دارد، در مرکز زنجیره تصمیم نیست؛ شرکت پروژه‌ای IPC و لایه‌های ستادی میان میدان و تصمیم‌گیر اصلی قرار گرفته‌اند؛ ریسک روی کاغذ منتقل شده، اما در رفتار اقتصادی تا حد زیادی درون سیستم باقی مانده؛ و مزیت اصلی IPC یعنی جذب شریک خارجی در این میدان حساس محقق نشده است.

برای میدانی مثل آزادگان، که هم مشترک است و هم جوان، قرارداد باید حول محور مخزن و واحد بهره‌برداری طراحی شود، نه حول یک ظرف مالی–حقوقی پیچیده. تا زمانی که این جابه‌جایی منطق رخ ندهد و نقش میدان در مرکز طراحی IPC قرار نگیرد، می‌توان گفت مدل IPC در شکل فعلی، برای آزادگان بیش از آن‌که راه‌حل باشد، خودِ مسئله است.

پارسا ملکی

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
میدان آزادگان کارون میدان مجنون عراق شرکت نفت
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حیدر العبادی در لیست گزینه‌های نخست‌وزیری عراق
عکس: معارفه علی منصوریان در عراق
عکس: جنگ عراق ۲۰۰۳ در قاب دوربین فرانچسکو زیزولا
درخواست عجیب ترامپ از نخست‌وزیر عراق!
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
جزئیات گفتگوی ظریف با وزیر خارجه عراق در دوحه
عراق نام گروه‌های مقاومت را از لیست تحریم‌ها حذف کرد
آمریکا برای ناامن کردن عراق خیز برداشت
تصمیم جنجالی عراق؛ برچسب تروریست بر حزب الله و انصارالله
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
مدتهاست میادین نفتی به میدان ترهبار تبدیل شده اند در یک سمت نفت خام است و سمت دیگر دلار نفتی و بین آنها تو در تو واسطه و سوداگر دولتی وخصولتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
بدون قطعات کلیدی در استخراج گاز هیچ شرکتی حتی فرانسوی و چینی نمی تونه کار کنه چه برسه به اینکه تحریم ترامپ هم مزید بر علت باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
1
پاسخ
شرایط کشور طوری هست که سرمایه گزاران داخلی جرات ندارن ورود کنن، منتظر سرمایه گزار خارجی هستین؟!!!شوخی تون گرفته؟!!
احمد
|
Canada
|
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
این نوع قرار دادهای داخلی عموما به دلیل سو مدیریت و فساد کارایی چندانی ندارند اولین لازمه ان یکسان سازی نرخ ارز و حذف یارانه های انرژی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
تابناک حالا پیشنهادی هم داری یا فقط می خوای تاخیر بیشتر ایجاد کنی؟
حرف زدن ساده هست.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
0
پاسخ
ز گهواره تا گور دانش بجو
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۹ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dxk
tabnak.ir/005dxk