ریزش قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴

طلا در بازار جهانی برای امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ریزشی شد و در مرز ۴ هزار و ۲۰۰ دلار ایستاد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ قیمت طلا در بازار جهانی با کاهش ۰.۵ درصدی به ۴ هزار و ۲۰۹ دلار رسید؛ این یعنی طلا افت ۲۳ دلاری قیمت را تجربه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اونس طلا در طول هفته گذشته ۶ دلار افزایش قیمت داشته است این تغییر در طول یک ماه گذشته ۲.۱ درصد بوده است.

بنا به این گزارش، کمیته بازار آزاد فدرال بانک مرکزی آمریکا، همان طور که انتظار می‌رفت، نرخ استقراض شبانه کلیدی خود را به میزان یک چهارم درصد کاهش داد و آن را در محدوده بین ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار داد. با این حال، این اقدام با نشانه‌هایی از احتیاط در مورد مسیر سیاست پولی همراه بود، به طوری که سه نفر از اعضای این کمیته رای منفی دادند که از سپتامبر ۲۰۱۹ به این طرف، اتفاق نیفتاده بود.

با سومین کاهش متوالی که روز چهارشنبه تصویب شد، تمرکز به سمت مسیری که کمیته بازار آزاد فدرال از این پس در پیش می‌گیرد، معطوف می‌شود و تنها فضای اندکی برای کاهش بیشتر وجود دارد.

البنه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این تصمیم، گفت که تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم درصد، می‌توانست «حداقل دو برابر» شود.

