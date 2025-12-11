میلی صفحه خبر لوگو بالا
ریزش قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴

طلا در بازار جهانی برای امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ریزشی شد و در مرز ۴ هزار و ۲۰۰ دلار ایستاد.
ریزش قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ قیمت طلا در بازار جهانی با کاهش ۰.۵ درصدی به ۴ هزار و ۲۰۹ دلار رسید؛ این یعنی طلا افت ۲۳ دلاری قیمت را تجربه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اونس طلا در طول هفته گذشته ۶ دلار افزایش قیمت داشته است این تغییر در طول یک ماه گذشته ۲.۱ درصد بوده است.

بنا به این گزارش، کمیته بازار آزاد فدرال بانک مرکزی آمریکا، همان طور که انتظار می‌رفت، نرخ استقراض شبانه کلیدی خود را به میزان یک چهارم درصد کاهش داد و آن را در محدوده بین ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار داد. با این حال، این اقدام با نشانه‌هایی از احتیاط در مورد مسیر سیاست پولی همراه بود، به طوری که سه نفر از اعضای این کمیته رای منفی دادند که از سپتامبر ۲۰۱۹ به این طرف، اتفاق نیفتاده بود.

با سومین کاهش متوالی که روز چهارشنبه تصویب شد، تمرکز به سمت مسیری که کمیته بازار آزاد فدرال از این پس در پیش می‌گیرد، معطوف می‌شود و تنها فضای اندکی برای کاهش بیشتر وجود دارد.

البنه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این تصمیم، گفت که تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به میزان یک چهارم درصد، می‌توانست «حداقل دو برابر» شود.

ریزش طلا طلای جهانی سیاست پولی بازار آزاد فدرال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
6
پاسخ
گجایش ریزشی است. نوسان و رنج در حد 20 تا 50 دلار است در مقابل 200 و 100 افزایش های روزانه و هفتگی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
9
پاسخ
اصلا میدانی ریزش یعنی چه ؟
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
