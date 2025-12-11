میلی صفحه خبر لوگو بالا
کیهان به پزشکیان تاخت!

روزنامه کیهان در یادداشتی کنایه‌آمیز در شماره امروز خود، عملکرد و آمادگی مسعود پزشکیان را برای تصدی مسئولیت‌های کلان زیر سؤال برد.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۴۸
| |
2078 بازدید
|
۱۲
کیهان به پزشکیان تاخت!

به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان در یادداشتی کنایه‌آمیز در شماره امروز خود، عملکرد و آمادگی مسعود پزشکیان را برای تصدی مسئولیت‌های کلان زیر سؤال برد. این روزنامه با لحنی انتقادی نوشت: «وقتی کسی می‌خواهد برای یک سمتی کاندیدا شود اولاً توانایی خود را ارزیابی می‌کند ثانیاً آن پست را کاملاً تجزیه و تحلیل و مشکلات آن را احصا می‌کند ثالثاً برای حل آن مشکلات راه‌حل‌ها و طرح‌هایی با همکاری اندیشمندان تهیه می‌کند تا بتواند آن مسئولیت را بپذیرد! نه بدون علم و طرح و برنامه، کاندیدا شود.»

این موضع‌گیری کیهان در ادامه نقدهایی است که طی روزهای اخیر نسبت به برنامه‌ها و رویکرد پزشکیان در حوزه‌های مختلف مطرح شده است.

مسعود پزشکیان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
-
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
27
پاسخ
با اینکه به ایشان رای دادم موافقم نه با سیاستی که شاید پشت این سخنان باشد و نه اینکه رییس جمهور تخصص نداشته باشد، بلکه با کلیت کلام. اینکه آقای پزشکیان همچنان می گوید خدا وکیلی چرا باید اینگونه باشد و چرا باید آنگونه باشد. این را مردم سالهاست می پرسند. مسئولین باید جوابگو باشند و اقدام کنند...
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
6
26
پاسخ
آقای پزشکیان قدرت بیانش متاسفانه صفر هست ، بجای اینکه یک جمله رو کامل کنه جمله دیگر رو شروع میکنه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
4
22
پاسخ
اینارو ولش کن مهم اینه لاتی راه میره برنامه نداره و خیلی صادقه (چون راست گفت که هیچی بلد نیست و راست گفت بنزین گرون نمیشه)
ناشناس
|
France
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
13
15
پاسخ
واسه اولين بار ميبينم كيهان حرف حق زده. عجيبه.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
10
17
پاسخ
کیهان حرف حق زد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
21
9
پاسخ
16 میلیون ساده لوحی که بهش رای دادن کمرتون زیر گرونی تا شده یا هنوزم ازش دفاع می کنید؟ نوش جان خوش گذشت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
مشکلات کشور راه حل سیاسی دارد نه اقتصادی زمانی دولت آقای ریسی درست شد تورم ۳۵۰ درصد به مردم تحمیل شد کی باید یک عده بفهمند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
26
10
پاسخ
اونایی که به روحانی رای دادن بعد 5 سال به غلط کردن افتادن اونایی که به پزشکیان رای دادن بعد 5 ماه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
7
11
پاسخ
کلا این دولت رو تعطیل می کردند حداقل هزینه های هنگفت حقوق و مزایاشون از دوش مردم برداشته میشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
16
11
پاسخ
با نظر کیهان موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
5
پاسخ
تعجبی ندارد
