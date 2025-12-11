کیهان به پزشکیان تاخت!

به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان در یادداشتی کنایه‌آمیز در شماره امروز خود، عملکرد و آمادگی مسعود پزشکیان را برای تصدی مسئولیت‌های کلان زیر سؤال برد. این روزنامه با لحنی انتقادی نوشت: «وقتی کسی می‌خواهد برای یک سمتی کاندیدا شود اولاً توانایی خود را ارزیابی می‌کند ثانیاً آن پست را کاملاً تجزیه و تحلیل و مشکلات آن را احصا می‌کند ثالثاً برای حل آن مشکلات راه‌حل‌ها و طرح‌هایی با همکاری اندیشمندان تهیه می‌کند تا بتواند آن مسئولیت را بپذیرد! نه بدون علم و طرح و برنامه، کاندیدا شود.»

این موضع‌گیری کیهان در ادامه نقدهایی است که طی روزهای اخیر نسبت به برنامه‌ها و رویکرد پزشکیان در حوزه‌های مختلف مطرح شده است.