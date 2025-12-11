واکنش ایران به توقف نفتکش ونزوئلایی توسط آمریکا

سفارت ایران در کاراکاس در واکنش به توقیف نفتکش ونزوئلایی توسط آمریکا؛ در شبکه اجتماعی نوشت:

اقدام غیرقانونی دولت آمریکا برای توقیف یک نفتکش ونزوئلایی بدون هیچ دلیل موجه و قانونی در دریای کارائیب، ناقض فاحش قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله اصل خدشه‌ناپذیر آزادی دریاها و دریانوردی است.

«دزدی در دریای کارائیب» مناسب‌ترین عنوان برای این اقدام غیرقانونی و غیرموجه آمریکا است که تلاش دارد اهداف خود را با توسل به اقدامات نامشروع، نقض حاکمیت ملی، تجاوز به حقوق دیگران و ترویج آنارشیسم محقق نماید.

ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملت ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی و حقوق مسلم خود، این اقدام مغایر با اصول و مقررات اساسی بین المللی را محکوم می کنیم.