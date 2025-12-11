به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مقامات آمریکایی پس از توقیف یک نفتکش در سواحل ونزوئلا، ویدئو و بیانیهای را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند.
«پم باندی» دادستان کل آمریکا گفته این عملیات که توسط افبیآی، اداره تحقیقات امنیت داخلی و گارد ساحلی ایالات متحده با حمایت وزارت جنگ انجام شد، نفتکشی را هدف قرار داد که به ادعای او «مدتها به انتقال غیرقانونی نفت مرتبط با گروههای تروریستی خارجی متهم بود.»
باندی مدعی شد: «امروز اداره تحقیقات فدرال، اداره تحقیقات امنیت داخلی و گارد ساحلی ایالات متحده با حمایت وزارت جنگ، حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را اجرا کردند؛ نفتکشی که برای انتقال نفت تحریمشده از ونزوئلا و ایران مورد استفاده قرار میگرفت.»
طبق این ادعا، «این نفتکش طی سالهای گذشته به دلیل مشارکت در شبکه غیرقانونی حملونقل نفت که از سازمانهای تروریستی خارجی حمایت میکرد، تحت تحریم ایالات متحده قرار داشت.»
او نوشته که «این توقیف در سواحل ونزوئلا با ایمنی و امنیت کامل انجام شد و تحقیقات ما همراه با وزارت امنیت داخلی برای جلوگیری از انتقال نفت تحریمشده همچنان ادامه دارد.»
«کش پتل» مدیر افبیآی نیز نوشت: «امروز اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) و شرکای آن حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را در سواحل ونزوئلا اجرا کردند؛ نفتکشی که برای انتقال نفت تحریمشده از ونزوئلا به ایران مورد استفاده قرار میگرفت.»
به ادعای پتل، «این نفتکش در سالهای اخیر در یک شبکه غیرقانونی حملونقل نفت که از سازمانهای تروریستی خارجی حمایت میکرد، به کار گرفته شده است.»
سیبیاس نیز به نقل از منابع آگاه خبر داده نفتکش توقیفشده، «اسکیپر» (The Skipper) نام دارد. عملیات توقیف آن حدود ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه آغاز شد و شامل دو بالگرد، ۱۰ عضو گارد ساحلی، ۱۰ تفنگدار دریایی و نیروهای ویژه بود.
نفتکش اسکیپر در سال ۲۰۲۲ از سوی وزارت خزانهداری آمریکا به دلیل ارتباطات ادعایی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزبالله تحت تحریم قرار گرفت.
آمریکا در هفتههای اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کارائیب، حضور نظامی خود را در اطراف ونزوئلا شدت بخشیده و به قایقهایی نیز حمله کرده است؛ اقدامی که به کشتهشده سرنشینان منجر شده و بهعنوان «قتل فراقانونی» توصیف شده است.