میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توقیف نفتکش حامل نفت تحریم‌شده ایران و ونزوئلا

دادستان کل آمریکا مدعی است نفتکش توقیف‌شده در سواحل ونزوئلا «برای انتقال نفت تحریم‌شده از ونزوئلا و ایران» استفاده می‌شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۴۲
| |
15135 بازدید
|
۳
توقیف نفتکش حامل نفت تحریم‌شده ایران و ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مقامات آمریکایی پس از توقیف یک نفتکش در سواحل ونزوئلا، ویدئو و بیانیه‌ای را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند.

«پم باندی» دادستان کل آمریکا گفته این عملیات که توسط اف‌بی‌آی، اداره تحقیقات امنیت داخلی و گارد ساحلی ایالات متحده با حمایت وزارت جنگ انجام شد، نفتکشی را هدف قرار داد که به ادعای او «مدت‌ها به انتقال غیرقانونی نفت مرتبط با گروه‌های تروریستی خارجی متهم بود.»

باندی مدعی شد: «امروز اداره تحقیقات فدرال، اداره تحقیقات امنیت داخلی و گارد ساحلی ایالات متحده با حمایت وزارت جنگ، حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را اجرا کردند؛ نفتکشی که برای انتقال نفت تحریم‌شده از ونزوئلا و ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت.»

طبق این ادعا، «این نفتکش طی سال‌های گذشته به دلیل مشارکت در شبکه غیرقانونی حمل‌ونقل نفت که از سازمان‌های تروریستی خارجی حمایت می‌کرد، تحت تحریم ایالات متحده قرار داشت.»

او نوشته که «این توقیف در سواحل ونزوئلا با ایمنی و امنیت کامل انجام شد و تحقیقات ما همراه با وزارت امنیت داخلی برای جلوگیری از انتقال نفت تحریم‌شده همچنان ادامه دارد.»

«کش پتل» مدیر اف‌بی‌آی نیز نوشت: «امروز اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) و شرکای آن حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را در سواحل ونزوئلا اجرا کردند؛ نفتکشی که برای انتقال نفت تحریم‌شده از ونزوئلا به ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت.»

به ادعای پتل، «این نفتکش در سال‌های اخیر در یک شبکه غیرقانونی حمل‌ونقل نفت که از سازمان‌های تروریستی خارجی حمایت می‌کرد، به کار گرفته شده است.»

سی‌بی‌اس نیز به نقل از منابع آگاه خبر داده نفتکش توقیف‌شده، «اسکیپر» (The Skipper) نام دارد. عملیات توقیف آن حدود ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه آغاز شد و شامل دو بالگرد، ۱۰ عضو گارد ساحلی، ۱۰ تفنگدار دریایی و نیرو‌های ویژه بود.

نفتکش اسکیپر در سال ۲۰۲۲ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل ارتباطات ادعایی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله تحت تحریم قرار گرفت.

آمریکا در هفته‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کارائیب، حضور نظامی خود را در اطراف ونزوئلا شدت بخشیده و به قایق‌هایی نیز حمله کرده است؛ اقدامی که به کشته‌شده سرنشینان منجر شده و به‌عنوان «قتل فراقانونی» توصیف شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نفتکش توقیف شده سواحل ونزوئلا انتقال غیرقانونی وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
تصاویر حمله کماندوهای ارتش آمریکا و توقیف نفتکش ونزوئلا
واکنش ایران به توقف نفتکش ونزوئلایی توسط آمریکا
انتقال یک زندانی از ژاپن به ایران
ممنوعیت‌های جدید سفر به آمریکا
انفجار مشکوک نفتکش‌های روسیه در دریای سیاه
اروپا از مذاکرات طرح صلح آمریکا کنار گذاشته شد
مذاکره از دید ترامپ یعنی پذیرفتن شکست از سوی ایران/ آمریکا فشار‌های جدیدی را اعمال می‌کند
انفجار نفتکش در دریای سیاه
بمب‌افکن B-۲ به خدمت برگشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
9
47
پاسخ
باید مثل امریکا عمل کنیم اینا دارن تست میزنن ببین چی میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
11
53
پاسخ
ما باید کشتی‌های تجاری و نفتکشهای آمریکا را توقیف کنیم. دشمن ابتدا (در مقدمه جنگ) ما را ارزیابی می‌کند و ما باید به او بفهمانیم که هرگز از میدان فرار نمی‌کنیم و قادر به شکست دشمن هستیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
10
51
پاسخ
ما هم نفتکش هایی که به سمت آمریکا میرفته اند رو تحریم و بعد مصادره کنیم. چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۹ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dxS
tabnak.ir/005dxS