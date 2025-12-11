به گزارش تابناک به نقل از فارس، سه ماهواره ایرانی کوثر، ظفر ۲ و پایا یکشنبه ۷ دی، ساعت ۱۶:۴۸ به وقت ایران از پایگاه وستوچنی روسیه با پرتابگر سایوز پرتاب میشوند. این ماهوارهها از سری ماهوارههای سنجشی هستند که برای تصویربرداری و ارسال پیام مورد استفاده قرار میگیرد. تصاویر ماهوارهای در حوزههای مختلفی مانند کشاورزی، پایش جنگلها، خشکسالی، سیل، آتشسوزی، پایش آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، کشف معدن، منابع طبیعی و …کاربرد دارد. بهعنوان مثال در کشاورزی با استفاده از دادههای دقیق از وضعیت زمین، رطوبت خاک، سلامت محصول و پیشبینی آبوهوا باعث میشوند کشاورز کمتر هزینه کند و بیشتر محصول بگیرد. این عکسها به کشاورزان و مدیران بخش کشاورزی کمک میکند مصرف آب، کود و سم را هدفمند کنند، از خسارتهای ناشی از خشکسالی یا آفات زودتر باخبر شوند و قیمتگذاری محصولات را دقیقتر و پایدارتر انجام دهند. نتیجه این است که نوسان قیمت کمتر میشود و بهرهوری و سودآوری افزایش پیدا میکند.