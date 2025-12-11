میلی صفحه خبر لوگو بالا
شرط جالب برای بخشش یک قاتل

۳ سال خدمت در خانه سالمندان شرطی بود که اولیای دم برای بخشش قاتل پدرشان به حرمت تولد حضرت فاطمه (س) در نظر گرفتند.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۳۶
| |
1834 بازدید

شرط جالب برای بخشش یک قاتل

 

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پاییز سال ۱۴۰۰ دو مرد جوان در حالی که صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند، از دیوار خانه‌ای ویلایی در یکی از شهر‌های مرکزی کشور، بالا رفته تا سناریوی سرقت از خانه را رقم بزنند. آنها برای بدست آوردن رمز گاوصندوق به سراغ صاحبخانه که مردی بازنشسته بود، رفتند و با تهدید دست و پا‌های او را بسته و کتکش زدند تا رمز گاوصندوق را بگوید. اما ضرباتی که آنها وارد کردند، منجر به مرگ او شد و سپس از ترس فرار کردند.

مظنون، پرستار خانگی

دو روز بعد فرزندان مقتول که نگران او شده بودند به خانه‌اش رفته و جسدش را پیدا کردند. دختر مقتول در تحقیقات به تیم جنایی گفت: «پدرم بازنشسته بود و به تنهایی زندگی می‌کرد، ما برایش پرستار خانگی گرفته بودیم. اما امروز فهمیدیم پرستارش در این دو روز به سراغ پدرمان نیامده است.»

بدین ترتیب احتمال قتل از سوی خسرو پرستار خانگی مطرح شد و پلیس وی را دستگیر کرد.

پسر جوان ابتدا منکر جنایت شده و مدعی بود که به خاطر انجام کار‌های شخصی از مقتول مرخصی گرفته است، اما در ادامه تحقیقات و در مواجه با مدارک پلیسی به قتل با همدستی پسر خاله‌اش اعتراف کرد و گفت: «چند ماهی پرستار خسرو بودم و متوجه شدم که وضع مالی خوبی دارد. یک شب که پسر خاله‌ام شاهرخ به خانه‌مان آمده بود، پیشنهاد دزدی از خانه مرد تنها را مطرح کرد. شاهرخ سابقه سرقت در پرونده خود داشت، مرا وسوسه کرد و من هم قبول کردم.»

او ادامه داد: «در خانه یک گاوصندوق بود که من رمزش را نمی‌دانستم. او را کتک زدیم تا رمز را بگوید، اما در جریان کتک‌های ما فوت کرد. ناگهان ترس به جانمان افتاد و بدون آنکه ریالی از خانه او سرقت کنیم، فرار کردیم. در این مدت هم از عذاب وجدان اینکه او را به قتل رسانده بودیم، آرامش نداشتم.»

ملاقات با چوبه دار

با اعتراف متهم، شاهرخ نیز بازداشت شد و هر دو متهم به بازسازی صحنه جنایت پرداختند. باتوجه به اظهارات متهمان و مدارک موجود در پرونده هر دوی آنها به عنوان عاملان جنایت شناسایی شده و هر دو متهم در دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفتند. به درخواست اولیای دم قضات حکم اشد مجازات را صادر کردند و هر دو مرد به قصاص محکوم شدند.

در این سال‌ها تلاش برای جلب رضایت اولیای دم ادامه داشت تا اینکه چند ماه قبل شاهرخ به علت بیماری در زندان فوت کرد. مرگ شاهرخ و پشیمانی خسرو از قتلی که مرتکب شده بود، باعث شد تا هفته گذشته خانواده مقتول به دادسرا مراجعه کرده و از قصاص او گذشت کنند.

دختر مقتول گفت: «ما قصد بخشش نداشتیم، اما وقتی یکی از قاتلان پدرم فوت کرد، هیچ حس آرامشی از این مرگ به ما دست نداد و داغ پدرمان کم نشد، بنابراین تصمیم به بخشش گرفتیم تا روح پدرمان در آرامش باشد. ما به حرمت میلاد فاطمه زهرا (س) از اجرای حکم گذشت کردیم. البته برای این بخشش شرط داریم و شرط‌مان این است که او به مدت سه سال به صورت رایگان به خانه سالمندان برود و از آنها نگهداری و برایشان غذا درست کند.» با بخشش اولیای دم و قبول این شرط از سوی متهم، پرونده بزودی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد تا متهم از جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

 

