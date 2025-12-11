به گزارش تابناک؛ روزنامه قدس نوشت:همین چند وقت پیش هم انتشار عکس شهید نیلوفر قلعهوند با حجابی متفاوت در نشریه اینترنتی صدای ایران که متعلق به پایگاه خبری رهبر معظم انقلاب است، با اعتراض تند بانوی مذکور روبهرو شد.
برجسته شدن ماجرای اخیر اما پس از آن است که محمدباقر قالیباف چندی پیش به شدت از سیاسیکاریها در پرداختن به برخی مسائل در کشور انتقاد کرد. وی ۱۱ آذر با ابراز ناخرسندی از جو نادرست و مسمومسازی فضای اجتماعی و پرداخت احساسی و با نگاه سلبی به مقوله حساسی مانند حجاب به جای رویکرد منطقی و دغدغهمند، در توییتی نوشته بود: «اینکه پس از یک جلسه چهار ساعته (برخی نمایندگان)، ابلاغ قانون حجاب را بهجای دبیرخانه شعام از اینجانب مطالبه میکنند به این معنی است که انگیزههای برخی از این ادعاها در اصل سیاسی است و دغدغه حجاب ندارند».
البته که طالبی دارستانی به عنوان فعال فرهنگی و اجتماعی فردی دغدغهمند در حوزه حجاب است ولی با این اوصاف باید از ایشان که با برچسب انقلابیگری هر از گاهی بر سر مسائل مختلف حاشیهسازی کرده و مردم را نسبت به نظام بدبین میکند پرسید که این شیوه مواجهه با مسائل را درست میداند؟
شکی نیست که این روزها کشورمان در کانون دسیسههای دشمنان قرار گرفته، از این رو پرهیز از دوقطبیسازی جامعه بر سر مسائل مختلف از جمله حجاب امری ضروری است. همچنین باید یادآور شد اجرای قانون فقط برای بقیه نیست و ما هم فراتر از قانون نیستیم. حجاب به عنوان مقوله فرهنگی از سوی تکتک جامعه عفیف ایرانی مورد تأیید بوده و اگر در جایی هم رویه نادرستی طی شده و یا با خطدهی دشمن به حاشیه رفتهایم باید به شیوه درست؛ پیگیری و اصلاح صورت بگیرد. این مسئله فارغ از جوسازیها، بازیها و نمایشهای رسانهای و سیاسی مد نظر نهادهای مسئول است و البته چنین مسیری طولانی و زمانبر است و نمیشود با کارهای دستوری و فوری انجام داد.
لذا از خانم طالبی دارستانی که خود را در جریان انقلاب تعریف کرده و چنین ردایی به تن کرده انتظار است که با درک مسئله، بیش از این در حق کشور جفا نکرده و با حاشیهسازی، دشمن را شاد نکند.
ایشان همان گونه که به درستی خواستار اجرای قانون برای دیگران است خود باید در چارچوب قانون عمل کرده و اگر توسط دادسرا فراخوانده شده، به جای فرافکنی، با پاسخگو بودن در قبال اقدامها، از حاشیهسازی پرهیز کرده و خوراک خوبی برای رسانههای ضدانقلاب فراهم نکند. حمله عملی و کلامی به نهادهای امنیتی و قضایی و زیر سؤال بردن جایگاه آنها از سوی هر کسی و به هر بهانهای باشد محکوم است؛ چرا که با برچسبزنی و تخریب این ارگانها در نهایت امنیت کشور ضربه خورده و جای پا برای بازی ضدامنیتی دشمن فراهم خواهد شد، همه زیر چتر انقلاب اسلامی باید این مسئله را به جد مد نظر داشته باشند.