میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد روزنامه اصولگرا از حاشیه‌سازی‌های طالبی دارستانی

جار و جنجال دروغین برپا شده درباره سکته مهری طالبی دارستانی فعال حوزه حجاب در شرایطی است که وی به عنوان مبتکر طرح جنجالی «کلینیک ترک بی‌حجابی» ید طولایی در حاشیه‌سازی دارد.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۳۴
| |
6941 بازدید
|
۳
انتقاد روزنامه اصولگرا از حاشیه‌سازی‌های طالبی دارستانی

به گزارش تابناک؛ روزنامه قدس نوشت:همین چند وقت پیش هم انتشار عکس شهید نیلوفر قلعه‌وند با حجابی متفاوت در نشریه‌ اینترنتی صدای ایران که متعلق به پایگاه خبری رهبر معظم انقلاب است، با اعتراض تند بانوی مذکور روبه‌رو شد.

برجسته شدن ماجرای اخیر اما پس از آن است که محمدباقر قالیباف چندی پیش به شدت از سیاسی‌کاری‌ها در پرداختن به برخی مسائل در کشور انتقاد کرد. وی ۱۱ آذر با ابراز ناخرسندی از جو نادرست و مسموم‌سازی فضای اجتماعی و پرداخت احساسی و با نگاه سلبی به مقوله حساسی مانند حجاب به جای رویکرد منطقی و دغدغه‌مند، در توییتی نوشته بود: «‏اینکه پس از یک جلسه چهار ساعته (برخی نمایندگان)، ابلاغ قانون حجاب را به‌جای دبیرخانه شعام از اینجانب مطالبه می‌کنند به این معنی است که انگیزه‌های برخی از این ادعاها در اصل سیاسی است و دغدغه حجاب ندارند».

البته که طالبی دارستانی به عنوان فعال فرهنگی و اجتماعی فردی دغدغه‌مند در حوزه حجاب است ولی با این اوصاف باید از ‌ایشان که با برچسب انقلابی‌گری هر از گاهی بر سر مسائل مختلف حاشیه‌سازی کرده و مردم را نسبت به نظام بدبین می‌کند پرسید که این شیوه مواجهه با مسائل را درست می‌داند؟

شکی نیست که این روزها کشورمان در کانون دسیسه‌های دشمنان قرار گرفته، از این رو پرهیز از دوقطبی‌سازی جامعه بر سر مسائل مختلف از جمله حجاب امری ضروری است. همچنین باید یادآور شد اجرای قانون فقط برای بقیه نیست و ما هم فراتر از قانون نیستیم. حجاب به عنوان مقوله فرهنگی از سوی تک‌تک جامعه عفیف ایرانی مورد تأیید بوده و اگر در جایی هم رویه نادرستی طی شده و یا با خط‌دهی دشمن به حاشیه رفته‌ایم باید به شیوه درست؛ پیگیری و اصلاح صورت بگیرد. این مسئله فارغ از جوسازی‌ها، بازی‌ها و نمایش‌های رسانه‌ای و سیاسی مد نظر نهادهای مسئول است و البته چنین مسیری طولانی و زمانبر است و نمی‌شود با کارهای دستوری و فوری انجام داد.

لذا از خانم طالبی دارستانی که خود را در جریان انقلاب تعریف کرده و چنین ردایی به تن کرده انتظار است که با درک مسئله، بیش از این در حق کشور جفا نکرده و با حاشیه‌سازی، دشمن را شاد نکند.

‌ایشان همان گونه که به درستی خواستار اجرای قانون برای دیگران است خود باید در چارچوب قانون عمل کرده و اگر توسط دادسرا فراخوانده شده، به جای فرافکنی، با پاسخگو بودن در قبال اقدام‌ها، از حاشیه‌سازی پرهیز کرده و خوراک خوبی برای رسانه‌های ضدانقلاب فراهم نکند. حمله عملی و کلامی به نهادهای امنیتی و قضایی و زیر سؤال بردن جایگاه آن‌ها از سوی هر کسی و به هر بهانه‌ای باشد محکوم است؛ چرا که با برچسب‌زنی و تخریب این ارگان‌ها در نهایت امنیت کشور ضربه خورده و جای پا برای بازی ضدامنیتی دشمن فراهم خواهد شد، همه زیر چتر انقلاب اسلامی باید این مسئله را به جد مد نظر داشته باشند.

 

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهری دارستانی محمدباقر قالیباف نیلوفر قلعه وند نشریه اینترنتی
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توئیت تند سیدمحمود رضوی علیه طالبی دارستانی
سوال و استیضاح از دولت، اصلاح شد
توییت دستیار قالیباف علیه رسایی
استیضاح وزیر کشاورزی در دستور کار مجلس
ماجرای ادعای سکته مهری دارستانی چه بود؟
تایید ضدگلوله کردن خودروی سعیدجلیلی در یک روزنامه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۳
کولیوند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
88
15
پاسخ
بنده خدا بچسب به خانواده خودت ...در این کشور نمیشود حرف حق زد.
پاسخ ها
ناشناس
| Japan |
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
حرف حق یا ایجاد فتنه ؟
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
41
7
پاسخ
باید تمام نظریات را بشنویم
خود خواهی کار را خراب می کند
فکر کنیم که شاید طرف راست می گوید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۷ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dxK
tabnak.ir/005dxK