مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای متشکل از هفت خودرو در محور گرمسار به ایوانکی خبر داد و اعلام کرد:خوشبختانه در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده است.

به گزارش تابناک، حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف هفت خودرو شامگاه چهارشنبه کیلومتر ۲۱ محور گرمسار به ایوانکی خبر داد و ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی به حادثه دیدن ۱۷ نفر طی این تصادف اشاره کرد و افزود: از میان آنها به دو نفر مصدوم امداد رسانی لازم انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از انتقال مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی خبر داد و اظهار داشت: حادثه بدون فوتی بوده است.

درخشان به حادثه رانندگی دیگری کیلومتر ۱۸ محور ایوانکی به گرمسار خبر داد و تصریح کرد: این حادثه بر اثر انحراف سواری دنا و برخورد آن با نیوجرسی در این محور اتفاق افتاده بود.

وی تعداد مصدومان حادثه را سه نفر اعلام کرد و افزود: یک نفر خدمات سرپایی دریافت و دو نفر دیگر راهی مراکز درمانی شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین به واژگونی خودروی نیسان در جاده سرخه به آرادان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام شده است.