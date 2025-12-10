به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رقابت رده‌های سنی زیر ۱۹ سال، زیر ۱۱ سال پسران و زیر ۱۵ سال دختران مسابقات تنیس روی میز بین المللی عربستان برگزار شد و ایران صاحب دو مدال طلا و سه نقره شد.

در رده در فینال رده سنی زیر ۱۹ سال پسران، بنیامین فرجی با نتیجه سه بر صفر محمد حبیبی هم وطن خود را شکست داد و قهرمان شد.

در فینال رده سنی زیر ۱۱ سال پسران نیز یاسین شعاری با نتیجه ۳ بر صفر پرهام بیات از ایران را شکست داد و قهرمان شد.

در فینال رده سنی زیر ۱۵ سال دختران، وانیا یاوری با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ایلباز از قطر شکست خورد و به مدال نقره رسید.