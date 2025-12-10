ریزش ۲ ساختمان در مراکش / ۲۲ نفر کشته شدند

بر اثر ریزش ۲ ساختمان در شهر تاریخی فاس در مراکش، ۲۲ نفر کشته و ۱۶ تن نیز شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اثر ریزش ۲ ساختمان در شهر تاریخی فاس در مراکش ۲۲ نفر کشته شدند.

همچنین رسانه‌ها اعلام کردند که در این حادثه ۱۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.

رسانه‌های محلی مراکش گزارش دادند که در میان کشته شدگان ریزش این ساختمان‌های ۴ طبقه در روز چهارشنبه، کودکان نیز حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری دولتی مراکش، این ساختمان‌ها محل سکونت ۸ خانواده بوده و در محله المستقبل قرار داشته‌اند.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پلیس و نیروهای حفاظت مدنی به محل حادثه اعزام شده‌اند. تا کنون دلیل وقوع این حادثه رسانه‌ای نشده است.