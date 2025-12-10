قتل مرموز مأمور پلیس / قاتل بازداشت شد

رییس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: عامل قتل یک مامور پلیس در بندرعباس با تلاش همه‌جانبه پلیس استان، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ عبدالمجید کرمی شامگاه چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی اعلام گمشدن یکی از کارکنان انتظامی شهرستان بندرعباس به همراه فرزند خردسالش با یک‌دستگاه خودروسواری سمند، بلافاصله دستور ویژه پیگیری پلیس صادر شد.

وی بیان کرد: ۲۴ ساعت پس از اعلام گمشدن مامور گمشده، طی تماس تلفنی یکی از شهروندان با ۱۱۰ مبنی بر پیدایش یک‌دستگاه خودرو سمند بلاصاحب به همراه پسربچه خردسال در یکی از مناطق حاشیه‌ای بندرعباس، بلافاصله ماموران با تشکیل تیمی در محل حاضر و اقدامات تخصصی و پلیسی جهت رسیدن به سرنخ‌های لازم انجام شد.

این مسئول انتظامی اظهار کرد: با تلاش همه جانبه و شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی در نهایت شب گذشته قاتل شناسایی و در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش در بندرعباس دستگیر شد که متهم در بازجویی‌های فنی به عمل آمده صراحتا به قتل مقتول به انگیزه اختلافات مالی و شخصی اعتراف کرد.

رییس پلیس اگاهی هرمزگان خاطر نشان کرد: با همکاری قاتل دستگیرشده، جسد مقتول نیز در محدوده اطراف محل وقوع قتل کشف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.